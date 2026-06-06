Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay

Prenez Interstellar, Mass Effect et Stargate et mélangez le tout

On a souvent pensé à Exodus en tant que Mass Effect avec une moustache. Il s’avère que plus on en voit, moins on remarque la moustache. Le gameplay du jeu lorgne fortement du côté de la trilogie de BioWare, avec des phases de shoot très similaires, des compétences alliées à activer et un aspect corps-à-corps vraiment semblable, quoiqu’un peu plus souple et plus profond, moins limité.

On notera tout de même que le jeu nous laisse ici choisir entre des approches directes et furtives, avec des outils qui nous aident dans les deux cas, comme le fait de se rendre invisible. Pour la partie action, un grappin nous fera naviguer plus facilement entre les différents endroits où se mettre à couvert. La modification des armes aura également une place importante dans le jeu afin de vous laisser créer vos propres effets.

Au-delà de cette impression qui ne regarde peut-être que nous, cette présentation aura à nouveau permis de poser les bases d’Exodus. Dans ce RPG, vous incarnerez Jun, que vous pourrez personnaliser de la tête aux pieds.

Un personnage qui vit sur la planète Lidon, qui est malheureusement en train de devenir inhabitable. La technologie des Celestials permettait jusqu’ici de rendre l’environnement agréable, mais ces installations commencent à s’effondrer suite au déclenchement d’un virus.

Heureusement, Jun possède en lui la gêne des Anciens… ah non pardon, ça, c’est Stargate. Mais c’est en partie vrai, puisqu’il possède dans son ADN quelque chose qui lui permet d’interagir avec l’ancienne technologie. Il va donc partir en quête de sauver son monde. Seul hic, chaque départ de sa planète va créer une petite différence temporelle à la Interstellar. Lorsqu’il reviendra, quelques jours se seront passés pour lui, mais plusieurs années se seront écoulées sur la planète. De quoi rendre chaque décision très importante.

Entre deux voyages, il pourra aussi poser ses valises sur une planète qui servira de HUB central, Persepolis, où vous pourrez faire la rencontre de nombreux personnages.

Conciliant ou Pragmatique ?

Cette présentation s’est donc attardée sur quelques membres de notre escouade, avec par exemple Salt, qui est une pieuvre dans un mécha, parce que pourquoi pas. L’un des seuls compagnons qui ne disposera pas de romances, et on comprend pourquoi. Tom agira quant à lui en tant que mentor envers Jun en étant prudent et posé, soit tout le contraire d’Elise, elle aussi fan de mécha. C.C. Orlev sera quant à lui le personnage le plus mystérieux du jeu, et c’est sans doute pour ça que Matthew McConaughey alright alright alright a été choisi pour le doubler.

On retiendra également la présentation du système de moralité ici, qui se traduit par un côté « Paladin » et un autre « Immortal ». Opter pour l’un ou pour l’autre changera également les capacités auxquelles vous aurez accès, mais rassurez-vous, tout ne sera pas forcément manichéen dans le jeu, avec des décisions qui ne sont pas forcément liées à un comportement.

Exodus vise toujours une sortie au début de l’année 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.