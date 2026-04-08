Où récupérer l’Orbe d’Ator dans Crimson Desert ?

L’Orbe d’Ator est un équipement abyssal très puissant de Crimson Desert qui tire des orbes à tête chercheuse à chaque fois que vous exécutez une frappe lourde avec R2/RT, tant que vous avez assez d’endurance. Le souci, c’est qu’elle se trouve assez loin de la région d’Hernand, la première du jeu.

Pour mettre la main sur l’Orbe d’Ator, rendez-vous à la dalle de Nexus abyssal tout au nord-ouest du monde ouvert et de la région de Pailune. Regardez nos captures d’écran ci-dessous pour mieux voir son emplacement.

Ensuite, depuis cette dalle, regardez vers l’ouest et avancez jusqu’à tomber sur un squelette de géant. Observez le souvenir avec votre lanterne puis votre Visione si vous le souhaitez, puis remarquez l’arme qui dépasse de la mâchoire du squelette.

Il s’agit de l’arme à deux mains Porte-Ténèbres. Elle dispose de chances élevées de coup critique, mais ce qui nous intéresse surtout, c’est bien l’Orbe d’Ator. L’arme en votre possession, on vous conseille de vous rendre auprès d’une sorcière, de retirer l’Orbe d’Ator de l’épée puis de l’insérer sur votre arme favorite.

À présent, vous allez pouvoir gérer les menaces aériennes beaucoup plus facilement, notamment en couplant cette technique à la Poursuite du corbeau de l’Épée courbe de Tauria, et les gros ennemis seront plus facilement étourdis.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.