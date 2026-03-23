Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de l’Épée des épreuves – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Il ne vous aura pas échappé que Crimson Desert regorge de défis. Certains peuvent être activés via un artefact abyssal scellé, que l’on trouve fréquemment au bord des routes. Si vous cherchez spécifiquement ceux liés au maniement de l’épée, voici où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de l’Épée des épreuves dans Crimson Desert.
Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Épée dans Crimson Desert
Vous trouverez dans cet article l’emplacement des six artéfacts abyssaux correspondant aux défis liés à l’épée dans Crimson Desert. Cela vous aidera à les récolter simplement avant que vous puissiez accomplir chacune des consignes, afin que chaque artéfact abyssal débloqué vous donne accès à un point de compétence. N’oubliez pas de lever votre épée au ciel pour les repérer plus facilement.
Épée des épreuves I
- Emplacement : sur l’une des premières routes du jeu située après le grand pont au nord de Hernand.
- Défi : Battre 3 ennemis en 30 secondes à l’épée.
Épée des épreuves II
- Emplacement : vers une falaise des Montagnes d’acier tout au sud de la map.
- Défi : éliminer 3 ennemis d’un coup à l’épée.
Épée des épreuves III
- Emplacement : au croisement d’un village au sud-est de Hernand.
- Défi : éliminer 3 ennemis à l’épée sans subir de dégâts.
Épée des épreuves IV
- Emplacement : au nord-ouest de la forge à l’ouest de Hernand, sur un bord de route.
- Défi : éliminer 3 ennemis à la fois avec l’attaque Entaille circulaire de l’épée.
Épée des épreuves V
- Emplacement : à un croisement à l’ouest de Demeniss
- Défi : battre 3 ennemis d’affilée uniquement avec des perforations à l’épée.
Épée des épreuves VI
- Emplacement : tout proche d’un sanctuaire vers le Nexus abyssal de la zone Serpent Marsh au sud de la map.
- Défi : éliminer 5 ennemis en moins de 15 secondes avec l’attaque entaille avant de l’épée.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026