Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Épée dans Crimson Desert

Vous trouverez dans cet article l’emplacement des six artéfacts abyssaux correspondant aux défis liés à l’épée dans Crimson Desert. Cela vous aidera à les récolter simplement avant que vous puissiez accomplir chacune des consignes, afin que chaque artéfact abyssal débloqué vous donne accès à un point de compétence. N’oubliez pas de lever votre épée au ciel pour les repérer plus facilement.

Épée des épreuves I

Emplacement : sur l’une des premières routes du jeu située après le grand pont au nord de Hernand.

: sur l’une des premières routes du jeu située après le grand pont au nord de Hernand. Défi : Battre 3 ennemis en 30 secondes à l’épée.

Épée des épreuves II

Emplacement : vers une falaise des Montagnes d’acier tout au sud de la map.

: vers une falaise des Montagnes d’acier tout au sud de la map. Défi : éliminer 3 ennemis d’un coup à l’épée.

Épée des épreuves III

Emplacement : au croisement d’un village au sud-est de Hernand.

: au croisement d’un village au sud-est de Hernand. Défi : éliminer 3 ennemis à l’épée sans subir de dégâts.

Épée des épreuves IV

Emplacement : au nord-ouest de la forge à l’ouest de Hernand, sur un bord de route.

: au nord-ouest de la forge à l’ouest de Hernand, sur un bord de route. Défi : éliminer 3 ennemis à la fois avec l’attaque Entaille circulaire de l’épée.

Épée des épreuves V

Emplacement : à un croisement à l’ouest de Demeniss

: à un croisement à l’ouest de Demeniss Défi : battre 3 ennemis d’affilée uniquement avec des perforations à l’épée.

Épée des épreuves VI

Emplacement : tout proche d’un sanctuaire vers le Nexus abyssal de la zone Serpent Marsh au sud de la map.

: tout proche d’un sanctuaire vers le Nexus abyssal de la zone Serpent Marsh au sud de la map. Défi : éliminer 5 ennemis en moins de 15 secondes avec l’attaque entaille avant de l’épée.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.