Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou

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Aux côtés des gros rendez-vous incontournables du Summer Game Fest, le Wholesome Direct marque la pause chill et réconfortante, le temps d’une petite heure, le tout sous le signe de l’inclusivité. Simulations de vie, jeux de gestion de ferme ou encore emphase narrative, sans parler de beaucoup, beaucoup d’animaux et de couleurs, on a une idée relativement claire des titres présentés durant l’événement. Pour cette édition 2026, nous vous présentons une petite sélection de 11 titres qu’il fallait retenir.

Le Wholesome Direct a présenté de nombreux jeux mignons et cozy

De l’émotion, de la mignonnerie en barre, des animaux adorables mais aussi des choses plus… étranges, voici 11 jeux qui ont retenu notre attention au cours du Wholesome Direct 2026. Si jamais vous voulez explorer plus en détail le line-up de cette édition, rendez-vous sur le site officiel de l’événement pour voir la liste de l’intégralité des jeux.

Book Nook

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : 2026

On commence avec une œuvre touchante. À ne pas confondre avec le jeu du même nom développé par Find the Lamp Games, Book Nook est une annonce inédite nous venant du studio espagnol Malapata Studio, à qui l’on doit Camper Van: Make it Home. Dans Book Nook, le but est de composer des dioramas en assemblant des pièces de carton détaillées plus ou moins grandes, et chaque scène reconstituera la vie d’un vieil homme. Émotions et larmes garanties.

Tinkernest

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : Inconnue

Tinkernest, c’est une création de deux amis, le développeur starbi et l’éditeur HOLYPERSON. Une rencontre qui nous donne une simulation de gestion de colonie basée sur du craft et de l’exploration, mettant en scène des espèces de chats tout mignons et bien dodus via un délicieux et chaleureux pixel art. Malheureusement, pas de date pour l’instant.

In the Drift

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : Inconnue

S’aventurer dans l’espace pour réparer Internet et garder l’humanité connectée, c’est le pîtch d’In the Drift, un jeu de plateforme narratif et atmosphérique développé par Daniel Finerberg, le co-créateur de Sable. Nous incarnons ici Luna, l’ingénieuse qui sera en charge de remettre les choses en état. À bord de son pickup, elle devra arpenter des astéroïdes pour réparer des tours, rediriger des antennes et d’autres manipulations s’inscrivant dans des séquences de plateforme et de réflexion abordables.

Dungeon Tourists

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : Inconnue

Annoncé il y a quelques mois, Dungeon Tourists revient avec du gameplay. Comme son nom l’indique, nous devons explorer des donjons générés procéduralement… mais en touriste, version rail-shooter. Votre arme ne sera donc qu’un appareil photo, et vous devrez immortaliser tout un tas de bestioles et autres curiosités le temps du parcours, en coop jusqu’à 4. En cas d’allergie aux chats, passez votre chemin, car le risque d’overdose de « miaous » est très élevé.

Hidden Folks 2

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : 2027

Si vous avez survécu aux miaulements du jeu précédent, le sound design de Hidden Folks 2 devrait hélas vous achever. On le dit en plaisantant, mais on ne sait pas si le bruitage entièrement à la bouche des développeurs et développeuses de cette suite relève du génie ou du sadisme. Quoi qu’il en soit, c’est frais, c’est du « Où est Charlie ? », et donc c’est un indispensable en devenir.

Lou’s Lagoon

  • Plateformes : PC (via Steam) – PS5 – Xbox Series X/S – Switch
  • Date de sortie : 27 août 2026

Quelques mois après avoir ajouté à son planning de sortie 2026 les versions PS5 et Xbox Series, Lou’s Lagoon a profité de ce Wholesome Direct pour préciser sa date de sortie. Le cap est désigné pour le 27 août à travers un nouveau trailer du titre du duo Tiny Roar-Megabit Publishing qui par ailleurs nous remontre des images. Personnalisation de notre héroïne et de son hydravion, housing, exploration et interactions avec différents personnages sont au menu de la vidéo. Petit bonus, une démo est désormais disponible sur Steam et Xbox PC.

Deer & Boy

  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S – Switch
  • Date de sortie : 23 juin 2026

Vous l’avez aperçu il y a quelques jours dans notre dernier AG French Direct, le jeu de plateforme cinématique Deer & Boy nous refait coucou, cette fois pour révéler sa date de sortie jusqu’alors calée vaguement au mois de juin. Rendez-vous donc le 23 juin pour découvrir le périple onirique et poétique de ce jeune garçon fugueur et d’un faon égaré. On pourra suivre l’évolution de leur relation mais également de leurs capacités, affrontant ensemble ce nouveau chemin à deux mais aussi le poids de leur passé, le tout sans aucun dialogue. Vous pouvez aussi retrouver notre récente interview pour en apprendre davantage.

Momento

  • Plateformes : PC (via Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch
  • Date de sortie : 6 juin 2026 (PC), puis 30 juin 2026 sur consoles

Autre jeu annoncé il n’y a pas très longtemps, Momento nous fait la surprise d’être disponible dès maintenant sur PC, puis plus tard sur consoles. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, le titre reprend le principe d’un Unpacking, en nous invitant à ranger et décorer des chambres. Le twist, c’est que la manière de procéder peut influencer une vie. Prioriser tel objet ou l’endroit où nous le plaçons peut en effet avoir des conséquences bien différentes…

Froggy Brews

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : Inconnue

On vous met au défi de regarder le trailer de Froggy Brews et même, allez, de simplement regarder une photo de sa grenouille star, et de ne pas trouver tout cela à croquer. Rajoutons à cela des dialogues onomatopéiques façon Banjo-Kazooie, et le principe réconfortant de préparer des thés de toute sorte, de la récupération d’ingrédients jusqu’au dressage, et on est bien. Ca vous fait envie ? Eh bien une démo est disponible dès à présent sur Steam.

Spiritstead

  • Plateformes : PC (via Steam)
  • Date de sortie : Prochainement

Le city-builder Spiritstead revient nous voir pour nous annoncer qu’une démo est disponible sur Steam. C’est donc l’occasion de tâter cette aventure dans laquelle humains et esprits magiques travaillent de concert pour offrir le plus bel havre de paix qui soit. Entre point’n click et simulation de gestion, le titre de Turbo Dog Games compte marquer aussi par sa patte graphique inspirée des films Ghibli, et garantir de la rejouabilité autant via son mode créatif que le mode aventure.

Moomin Midsummer Madness

  • Plateformes : PC (via Steam) – Switch 2 – Switch
  • Date de sortie : 2026

Déjà adapté via un premier jeu sorti en avril de cette année, l’univers de Tove Jansson revient avec Moomin Midsummer Madness. Ce point’n click reprend les créatures adorables imaginées par la dessinatrice suédoise, où nous devrons guider Moomin, Petite Mu et leurs amis face à des inondations. Via des énigmes et des mini-jeux accessibles à toutes et tous, et porté par une direction artistique à tomber, le titre nous mènera jusqu’à la Vallée des Moomins.

Telles sont les productions qui ont attiré notre attention pour cette édition. Il y avait aussi pas mal d’interventions brèves et sympathiques au cours du mashup final, comme TOEM 2, Pelican Post ou Hela : Of Mice and Magic. Et puis nous aurions pu parler de l’arrivée prochaine sur PS5 en août de Is This Seat Taken ?, des images adorables de Planet Zoo 2 ou encore de la date de sortie de Cozy Grove, prévue au 15 juillet. Et vous ? Qu’avez-vous retenu ?

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