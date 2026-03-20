Emplacement de toutes les cloches dans Crimson Desert

Le jeu ne vous l’indique jamais clairement, mais il est bien possible de lever entièrement le brouillard sur la carte de Crimson Desert, et sans ratisser chaque mètre carré en explorant. Pour cela, il faudra faire sonner la cloche de chaque village, et on en compte 8 au total dans le jeu. Voici où les trouver, région par région.

Cloche de Hernand

Emplacement : Le clocher ne se situe pas à l’église du village, mais en son centre près de la place publique.

Cloche de l’Académie

Emplacement : Au sud-est de l’Académie sous un petit kiosque.

Cloche de Calphade

Emplacement : Au-dessus de l’église au nord du village et au nord-ouest du château.

Cloche de Pailune

Emplacement : En plein centre du village, pas loin de la jetée.

Cloche de Demeniss

Emplacement : Celle-ci est un peu plus complexe. Il s’agit d’une grande tour à escalader au sud-est de la ville, mais la cloche n’est pas visible. Pour la débloquer, grimpez jusqu’en haut jusqu’à voir des fanions rouges sur l’une des faces. Ils sont reliés à un levier sur lequel il faut s’accrocher, et attendre que le levier descende pour révéler la cloche.

Cloche de Délésyie

Emplacement : Dans le clocher mécanique proche de la place publique de la ville au nord-ouest.

Cloche de Tashkalp

Emplacement : Tout au nord de la ville.

Cloche de Varnia

Emplacement : Au nord-est de la ville. Pour l’activer, il faudra grimper sur la tour et à l’endroit où devait être la cloche, un levier à tourner sera disponible. Celui-ci fera ouvrir le toit du clocher, et une fois ce dernier ouvert, la cloche apparaitra.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.