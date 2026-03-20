Où trouver toutes les cloches à sonner pour dissiper le brouillard – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
La map de Crimson Desert est absolument immense, et l’explorer prend du temps. D’autant plus si on y va à l’aveuglette, à cause d’un brouillard présent sur la carte qui ne s’évapore que lorsque vous découvrez les lieux. Mais il existe un moyen de lever entièrement ce brouillard dans chaque région : sonner la cloche de chaque village. Voici où trouver toutes les cloches à sonner dans Crimson Desert.
Emplacement de toutes les cloches dans Crimson Desert
Le jeu ne vous l’indique jamais clairement, mais il est bien possible de lever entièrement le brouillard sur la carte de Crimson Desert, et sans ratisser chaque mètre carré en explorant. Pour cela, il faudra faire sonner la cloche de chaque village, et on en compte 8 au total dans le jeu. Voici où les trouver, région par région.
Cloche de Hernand
- Emplacement : Le clocher ne se situe pas à l’église du village, mais en son centre près de la place publique.
Cloche de l’Académie
- Emplacement : Au sud-est de l’Académie sous un petit kiosque.
Cloche de Calphade
- Emplacement : Au-dessus de l’église au nord du village et au nord-ouest du château.
Cloche de Pailune
- Emplacement : En plein centre du village, pas loin de la jetée.
Cloche de Demeniss
- Emplacement : Celle-ci est un peu plus complexe. Il s’agit d’une grande tour à escalader au sud-est de la ville, mais la cloche n’est pas visible. Pour la débloquer, grimpez jusqu’en haut jusqu’à voir des fanions rouges sur l’une des faces. Ils sont reliés à un levier sur lequel il faut s’accrocher, et attendre que le levier descende pour révéler la cloche.
Cloche de Délésyie
- Emplacement : Dans le clocher mécanique proche de la place publique de la ville au nord-ouest.
Cloche de Tashkalp
- Emplacement : Tout au nord de la ville.
Cloche de Varnia
- Emplacement : Au nord-est de la ville. Pour l’activer, il faudra grimper sur la tour et à l’endroit où devait être la cloche, un levier à tourner sera disponible. Celui-ci fera ouvrir le toit du clocher, et une fois ce dernier ouvert, la cloche apparaitra.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026