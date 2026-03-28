Comment équiper ses chiens et chats dans Crimson Desert

Pour commencer, si vous n’en avez pas encore dans votre inventaire, on ne peut que vous conseiller d’adopter un chien. Déjà parce que c’est tout mignon, et ensuite parce qu’ils peuvent récolter pour vous des ressources lorsque vous passez à proximité d’ennemis tués, par exemple.

Ensuite, il faut tout simplement trouver un tailleur ou une tailleuse pour animaux. Vous en trouverez une à Pororin, mais sachez d’abord qu’il faut réussir à pénétrer dans le village, ce qui fait l’objet d’une quête annexe à part entière.

Lorsque vous pourrez vous balader dans le village, allez vers le fond du village, au nord, où se trouve la tailleuse.

Parlez-lui et vous pourrez acheter de quoi couvrir le corps mais aussi la tête de votre brave compagnon. Notez que plus la confiance avec le marchand est élevée, plus il y aura d’objets achetables. Une fois une pièce en votre possession, il faudra cependant l’équiper manuellement.

Pour ce faire, ouvrez votre inventaire et basculez sur l’onglet « Familiers » avec les gâchettes L2 ou R2/LT ou RT, puis naviguez sur votre inventaire à la recherche de l’armure, de la tenue ou du casque voulu. Faites enfin « Équiper » pour modifier l’apparence du familier. Voilà, votre compagnon est relooké.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.