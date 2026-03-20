Où trouver un katana dans Crimson Desert ?

Pour trouver le katana Hwando (qui est plutôt un odachi), qui est une excellente arme à deux mains pour le début de votre aventure dans Crimson Desert, vous aurez tout d’abord besoin d’un masque à enfiler pour être en mesure de voler des objets. Une fois celui-ci en votre possession, allez au Manoir de Crêtelion à l’ouest de Hernand, dans l’arrière-cour. Grimpez ensuite jusqu’à l’une des fenêtres que vous pourrez ouvrir afin d’entrer dans le manoir. Une fois à l’intérieur, tournez à droite et vous verrez au bout une petite table avec une clé à voler.

Sortez du manoir, puis allez dans la dépendance de celui-ci. Là encore, sur le côté, vous trouverez une fenêtre qui vous aidera à accéder au lieu. Une fois à l’intérieur, allez dans la chambre à l’étage pour y voir un coffre à ouvrir. C’est là que se trouve le katana, ainsi qu’un Concentré de palme qui vous aidera à faire revivre Kliff avec toute sa santé en cas de game over. L’arme est assez puissante en début de partie puisqu’elle est équipée de sceaux abyssaux puissants renforçant votre attaque et votre taux critique, tout en régénérant votre endurance en attaquant.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.