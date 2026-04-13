Tous les défis d’Abysse, comment résoudre chaque énigme – Crimson Desert
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Rédigé par Alexis
Gros pan du monde ouvert de Crimson Desert, l’Abysse est un archipel céleste peuplé de nombreuses îles flottantes. Chacune de ces îles propose une énigme à résoudre, avec au bout la récompense d’un artefact abyssal. Les puzzles sont relativement variés et demandent un raisonnement pas toujours très clair. Cet article vous indique l’emplacement et la solution de l’intégralité des défis liés à l’Abysse de Crimson Desert.
La liste de tous les défis d’Abysse de Crimson Desert
Qu’ils soient liés à l’histoire, au bout de l’activation d’une Flèche ou tout simplement en récompense d’exploration, l’Abysse de Crimson Desert renferme moult défis. Au total, et en se référant au menu du jeu, ce sont pas moins de 40 défis d’Abysse à réaliser. Ils offrent tous un artefact abyssal en guise de récompense, sans parler des coffres disséminés à quelques endroits ou bien du déblocage d’affinités élémentaires.
La plupart des défis sont optionnels, mais certains sont intégrés dans le scénario. Nous vous listons ici l’intégralité de ces énigmes à retrouver dans le menu « Journal », onglet « Défis » puis, dans la ligne « Exploration », la catégorie « Abysse ». Réussir l’entièreté de ces défis vous occupera un petit moment et vous donnera le trophée/succès 🏆 Conquérant des Abysses.
Voici la liste de tous les défis Abysse de Crimson Desert :
- Voie céleste
- Bibliothèque de l’Axiome
- Frontière de la racine
- Précipice de la vérité
- Nid de corbeau
- Route céleste croissante
- Couronne du mégalithe
- Sentier sinueux du fourré
- Porte de la vengeance
- Sanctuaire de l’inspiration
- Berceau de glace
- Autel de la solitude
- Cour de la vérité
- Jardin secret
- Racine de la vérité
- Forêt du chaos
(article en cours de rédaction…)
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026