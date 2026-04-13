La liste de tous les défis d’Abysse de Crimson Desert

Qu’ils soient liés à l’histoire, au bout de l’activation d’une Flèche ou tout simplement en récompense d’exploration, l’Abysse de Crimson Desert renferme moult défis. Au total, et en se référant au menu du jeu, ce sont pas moins de 40 défis d’Abysse à réaliser. Ils offrent tous un artefact abyssal en guise de récompense, sans parler des coffres disséminés à quelques endroits ou bien du déblocage d’affinités élémentaires.

La plupart des défis sont optionnels, mais certains sont intégrés dans le scénario. Nous vous listons ici l’intégralité de ces énigmes à retrouver dans le menu « Journal », onglet « Défis » puis, dans la ligne « Exploration », la catégorie « Abysse ». Réussir l’entièreté de ces défis vous occupera un petit moment et vous donnera le trophée/succès 🏆 Conquérant des Abysses.

Voici la liste de tous les défis Abysse de Crimson Desert :

(article en cours de rédaction…)

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.