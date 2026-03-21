Embuscade

Le tout début de Crimson Desert commence directement aux commandes de Kliff, par une belle nuit étoilée, tandis qu’il se trouve en compagnie des siens.

Des terres inconnues

Au lieu d’aller à la cabane, comme l’indique le jeu, allez parler à Oongka, l’un de vos compagnons qui se trouve près des chevaux. Visez-le avec L1/LB puis appuyez sur Carré/X. Vous irez ensuite vous recueillir auprès d’un camarade perdu au combat.

Ceci fait, allez parler à deux autres compagnons. D’abord Marius, près des tombes, puis Ross, adossé à un arbre.

Dirigez-vous enfin vers l’entrée de la cabane pour déclencher une cinématique. Tandis que le groupe prend des forces, un membre de la Crinière Grise surgit avant de tomber raide mort, signe que l’ennemi est à vos portes.

En cendres

Au bout d’une ellipse, vous voici en plein champ de bataille face aux Ours Noirs. Habituez-vous aux mouvements de Kliff tout en battant les soldats adverses. Allez ensuite aider un à un vos amis Oongka, Naira, tous deux en difficulté.

Terminez ensuite par Yann, qui subit un coup visiblement fatal. Juste après, testez votre coup dévastateur avec RI+R2/RB+RT puis tuez les soldats restants.

Une cinématique va enfin introduire Myurdin, le chef des Ours Noirs, ce qui lance un premier combat de boss. Ne paniquez pas, vous n’avez pas la possibilité de le battre. Défendez-vous comme vous le pouvez ou laissez-vous tuer pour accéder plus rapidement à la suite.

Myurdin va alors saisir Kliff , le poignarder, puis l’égorger, avant de le jeter dans la rivière et de le laisser pour mort.

Un lieu inconnu

Malgré la défaite cuisante des Crinières Grises, Kliff réapparait dans un environnement qui n’a rien à voir. Sans même comprendre ce qu’il se passe, avancez.

Royaume de l’incertitude

Faites quelques pas pour arriver devant une plateforme flottante. Sautez avec Carré/X lorsque vous êtes à l’arrêt, et pour sauter avec élan, faites de même mais en courant.

Juste après, deux autres plateformes vous initie au saut ciblé, pour des bonds plus précis. Visez avec L1/LB puis sautez avec Carré/X lorsque vous êtes assez près du point de chute. Terminez ce couloir en grimpant au mur suivant.

Dans la salle d’après, montez grâce à la paroi sur votre droite en sautant dessus, puis, en haut, passez à travers le conduit en vous accroupissant avec L3/LS.

De l’autre côté, descendez les plateformes pour arriver devant une porte fermée. À partir d’ici, le jeu vous présente la compétence reflet de lumière. Vous allez devoir maintenir L1+R1/LB+RB pour brandir votre épée. Dans cette position, visez le cadran au-dessus la porte puis, tout en gardant le doigt sur R1/RB, rappuyez sur L1/LB pour collecter de la lumière et maintenez enfoncé jusqu’à ce que le cadran soit suffisamment éclairé.

La porte désormais ouverte, allez dans la salle suivante puis attendez que les plateformes s’alignent pour franchir l’étendue d’eau. Continuez pour arriver dans une zone très sombre.

Pour y voir plus clair, maintenez la touche directionnelle gauche puis visez la lanterne pour la sélectionner. À présent, appuyez sur L1/LB pour éclairer devant vous. Suivez le câble au sol pour trouver la sortie. De nouveau à l’air libre, allez au fond pour déclencher une cinématique et quitter les lieux.

Un nouveau périple

Sans trop savoir comment, vous voici de retour à ce qui semble être le vrai monde. Un dénommé Sébastian vous interpelle. Rejoignez-le et marchez à ses côtés. Vous comprenez alors que c’est lui qui vient de sauver Kliff. Au bout du chemin, il conseille à Kliff de se rendre à la taverne d’Hernand, le village d’à côté.

Soudain, des loustics arrivent pour soutirer de l’argent à Sébastian. Battez-les pour défendre le pauvre homme. Pour vous remercier, il décide de vous escorter jusqu’à la ville et vous offre un cheval.

Enfourchez votre nouvelle monture et suivez Sébastian jusqu’à arriver aux portes d’Hernand. Sébastian vous laissera dans une tente de fortune dans laquelle vous pourrez vous reposer quand vous le souhaiterez.

La suite de Crimson Desert est à retrouver dans notre soluce du chapitre I « Première rencontre ». D’autres guides et informations vous attendent sur notre guide complet du jeu.