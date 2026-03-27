Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Arc dans Crimson Desert

Vous trouverez ici la liste de tous les artefacts abyssaux scellés concernant les défis de l’Arc que vous pourrez trouver dans Crimson Desert. Il en existe 6 au total, et pour les trouver, il faudra pas mal voyager étant donné qu’ils sont placés dans différentes régions du monde. N’oubliez pas de lever votre épée en l’air pour les repérer plus facilement.

Le destin pour cible I

Emplacement : près d’un champ au sud de Hernand, vers le village des montgolfières.

: près d’un champ au sud de Hernand, vers le village des montgolfières. Défi : éliminer 5 ennemis en 60 secondes à l’arc.

Le destin pour cible II

Emplacement : juste à côté d’une cascade au nord de Hernand.

: juste à côté d’une cascade au nord de Hernand. Défi : éliminer 7 ennemis d’affilée avec des flèches normales uniquement.

Le destin pour cible III

Emplacement : près du village de Beighen.

: près du village de Beighen. Défi : toucher trois ennemis en plein vol avec un arc.

Le destin pour cible IV

Emplacement : dans la vallée du Deuil, en dehors du village.

: dans la vallée du Deuil, en dehors du village. Défi : éliminer 3 oiseaux à l’arc à une distance de plus de 15 mètres.

Le destin pour cible V

Emplacement : dans un petit autel au sud de Pailune et au nord-ouest de Demeniss.

: dans un petit autel au sud de Pailune et au nord-ouest de Demeniss. Défi : éliminer 5 ennemis en une seule fois à l’arc à une distance de 20 mètres ou plus.

Le destin pour cible VI

Emplacement : au sud de Pailune près d’une rivière.

: au sud de Pailune près d’une rivière. Défi : toucher 5 ennemis avec l’attaque Tir concentré.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.