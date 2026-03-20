Comment vaincre le Cauchemar rouge dans Crimson Desert ?

Le Cauchemar pourpre est l’un des boss qui vous barrera la route dans Crimson Desert, à l’occasion de la quête annexe « Inquiétante persistance » de la Maison Roberts à Hernand. Ce boss est d’abord entouré par des centaines de soldats, même s’ils seront peu à participer au combat lorsque celui-ci se déclenchera (certains vous attaqueront afin de vous laisser recharger votre esprit plus facilement, et vous en aurez besoin).

Lors du combat, le boss peut facilement vous mettre à terre, mais aussi vous infliger l’état Confusion, qui va rogner petit à petit votre barre de vie. Pour éviter, il faudra bien prendre soin de tuer quelques gardes en dehors de la forteresse avant de se lancer contre le boss. Avec de la chance et de la persévérance, vous looterez sur eux un « Masque à gaz Lame Rouge », que vous devrez équiper. Celui-ci vous rendra invulnérable à la Confusion, rendant ainsi le combat nettement plus équilibré.

Ensuite, une fois face au boss, pas besoin de mouliner votre épée dans tous les sens. Il faut frapper le Cauchemar pourpre avec l’aide de votre coup de paume afin que sa jauge de déstabilisation soit complète, pour qu’il fasse apparaitre son noyau qui est bien plus vulnérable. Deux ou trois phases du genre suffiront à le mettre à terre en un rien de temps.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.