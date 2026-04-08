Liste de toutes les Ruines anciennes dans Crimson Desert

Bienvenue sur la page qui regroupe les 37 Ruines anciennes disséminées aux quatre coins de Crimson Desert. Dalles à enfoncer, bassins à vider, énergie à redistribuer ou encore de simples Prises de la Nature à réaliser sur des murs, les défis que ces ruines renferment sont variés.

Leurs récompenses sont alléchantes puisqu’elles vous donneront à chaque fois un artefact abyssal pour booster vos compétences ou raffiner votre équipement. La Stèle de l’Abysse de fin de niveau devient également un point de téléportation une fois activée, et certaines énigmes offrent des Souvenirs, des objets qui, une fois utilisés depuis l’inventaire, révèlent la présence de grottes et autres lieux cachés de la région où vous vous trouvez.

Enfin, réussir les 37 Ruines anciennes vous donnera le succès/trophée 🏆 Solutionniste. Notez que le listing ci-dessous sera effectué dans l’ordre affiché par le jeu dans le menu Journal, onglet Défi, catégorie Ruines anciennes.

Voici la liste intégrale des défis de Ruines anciennes de Crimson Desert :

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.