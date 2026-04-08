Emplacement Ruines anciennes, où les trouver et comment résoudre leurs énigmes – Crimson Desert
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Rédigé par Alexis
Le monde de Crimson Desert fourmille de quêtes annexes, de territoires à explorer, et de mystères à résoudre. Les Ruines anciennes constituent un pan notable des puzzles du titre de Pearl Abyss en proposant des mécaniques de toutes sortes. Avec à la clé des récompenses intéressantes, réussir les défis des Ruines anciennes de Crimson Desert est une activité que l’on vous conseille fortement de suivre. Et cela tombe bien puisque dans cet article, nous vous proposons l’intégralité des solutions de ces puzzles.
Liste de toutes les Ruines anciennes dans Crimson Desert
Bienvenue sur la page qui regroupe les 37 Ruines anciennes disséminées aux quatre coins de Crimson Desert. Dalles à enfoncer, bassins à vider, énergie à redistribuer ou encore de simples Prises de la Nature à réaliser sur des murs, les défis que ces ruines renferment sont variés.
Leurs récompenses sont alléchantes puisqu’elles vous donneront à chaque fois un artefact abyssal pour booster vos compétences ou raffiner votre équipement. La Stèle de l’Abysse de fin de niveau devient également un point de téléportation une fois activée, et certaines énigmes offrent des Souvenirs, des objets qui, une fois utilisés depuis l’inventaire, révèlent la présence de grottes et autres lieux cachés de la région où vous vous trouvez.
Enfin, réussir les 37 Ruines anciennes vous donnera le succès/trophée 🏆 Solutionniste. Notez que le listing ci-dessous sera effectué dans l’ordre affiché par le jeu dans le menu Journal, onglet Défi, catégorie Ruines anciennes.
Voici la liste intégrale des défis de Ruines anciennes de Crimson Desert :
- Ruines des Montagnes d’acier
- Ruines des Bois tremblant
- Ruines enneigées du Bassin de Fondebrume
- Ruines de la colline de la Forêt vespérale
- Ruines de la falaise de Valaubois
- Ruines de la gorge de Valaubois
- Ruines de la Cabane du chasseur
- Ruines de la Colline frétillante
- Ruines du Bosquet bleu
- Ruines de la Paroi rocheuse noire
- Ruines des Collines nébuleuses
- Ruines du rivage de la Forêt vespérale
- Ruines de la pierre du Refuge de Barbre
- Ruines du Précipice des échos
- Ruines de tête de dragon du Bassin de Fondebrume
- Ruines de givre de la Montagne aux Cinq doigts
- Ruines de la vallée de la Montagne aux Cinq doigts
- Ruines de la Rivière pourpre
- Ruines de la Forêt de bambous Seonangdang
- Ruines des Montagnes du Bouclier royal
- Ruines des Plaines du soleil levant
- Ruines des Plaines dorées
- Ruines de la Forêt d’Arboria
- Ruines des Terres fumantes
- Ruines du tournesol du Refuge de Barbre
- Ruines de la Montagne du loup argenté
- Ruines de la Colline hantée
- Ruines de la Zone de confluence de Halssius
- Ruines de la Forêt grise
- Ruines de la Gorge de Dracomort
- Ruines du Mont Bénus
- Ruines de la Chambre de Pierre draconique
- Ruines de la Pièce secrète de la sagesse
- Ruines de la Cache des Plaines dorées
- Ruines du Caveau aux hurlements
- Ruines du Souvenir
- Ruines du Labyrinthe de la Lune d’Azur
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026