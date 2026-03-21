Où trouver une canne à pêche dans Crimson Desert ?

Certes, Kliff est un personnage habile de ses mains et peut facilement pêcher un poisson à mains nues s’il le souhaite. Cependant, rien ne vaut le plaisir de la pêche et l’attente de voir si un poisson mord à l’appât.

Dans Crimson Desert, la pêche est une mécanique des plus simples. Pas besoin d’acheter d’appât ou autre, tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’une bonne vieille canne à pêche. Il existe plein d’endroits où s’en procurer une, notamment près des ports ou vers des cabanes de pêcheurs près des rivières. Mais si vous êtes encore au début du jeu, l’endroit le plus simple pour vous, c’est la boutique de marchandises qui se situe juste en face du forgeron en plein cœur de la ville de Hernand. Il vous en vendra une pour seulement quelques pièces de cuivre.

Allez ensuite près de n’importe quelle rivière et ouvrez le menu de sélection d’armes, et glissez votre joystick vers la section des arcs, puis naviguez jusqu’à trouver votre canne. Il faudra ensuite appuyer sur L2/LT pour lancer votre hameçon et attendre que ça morde. Dès que c’est le cas, suivez les instructions à l’écran en allant à l’opposé de là où mord le poisson, tout en rétractant votre ligne.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.