Emplacement de chaque artefact abyssal de la Lance affûtée dans Crimson Desert

Vous trouverez ici la liste de chaque artefact abyssal lié aux défis de la Lance affûtée dans Crimson Desert. Il y en a 5 à trouver en tout, et la plupart peuvent être collectées en bord de route, dès le début de l’aventure, à condition d’être prêt à parcourir pas mal de kilomètres sur la carte du jeu.

Lance affûtée I

Emplacement : à un croisement au nord-ouest de Hernand, juste avant d’accéder à l’avant-poste de Calphade.

: à un croisement au nord-ouest de Hernand, juste avant d’accéder à l’avant-poste de Calphade. Défi : réussir 15 contre-attaques à la lance en moins de 30 secondes.

Lance affûtée II

Emplacement : dans un autel au milieu d’une île au sud-est de Hernand.

: dans un autel au milieu d’une île au sud-est de Hernand. Défi : touchez 30 ennemis à la lance en moins de 30 secondes.

Lance affûtée III

Emplacement : à un croisement au nord-est de Hernand.

: à un croisement au nord-est de Hernand. Défi : éliminer 5 ennemis en moins de 15 secondes avec l’attaque Perforation à la lance.

Lance affûtée IV

Emplacement : près d’un champ dans le nord-ouest de Demeniss.

: près d’un champ dans le nord-ouest de Demeniss. Défi : éliminer 3 ennemis en moins d’une minute avec une attaque bondissante à la lance.

Lance affûtée V

Emplacement : à un croisement au nord-ouest de Demeniss et au sud-est de Pailune.

: à un croisement au nord-ouest de Demeniss et au sud-est de Pailune. Défi : éliminer 5 ennemis à la lance sans subir de dégâts tout en maintenant votre vie à 100%.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.