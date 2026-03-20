Où trouver un chien dans Crimson Desert ?

Si vous cherchez un chien à adopter dans Crimson Desert, le meilleur endroit pour cela est en ville. Allez par exemple à Hernand et vagabondez dans les rues jusqu’à trouver un cabot dont la bouille vous plaît, que ce soit vers la place centrale ou vers le forgeron.

Une fois que vous avez un petit doggo dans le viseur, allez le caresser plusieurs fois d’affilée pour faire monter sa jauge d’approbation envers vous. Chaque caresse équivaut à un +5 d’affinité, et il vous en faudra 100 pour adopter le chien en question. Seul hic, le toutou se lassera vite des gratouilles. Offrez-lui donc un peu de viande en la jetant depuis votre inventaire (faites attention aux passants qui pourraient eux aussi ramasser la nourriture). Une fois plusieurs viandes englouties, cela ne suffira pas forcément à remplir la barre au maximum.

Allez donc faire passer le temps près d’un feu (3 heures), et revenez à l’endroit où vous avez laissé le chien, qui devrait toujours s’y trouver. Il sera de nouveau réceptif aux caresses, ce qui vous laissera maximiser la relation. Une fois adopté, le chien peut être géré depuis le menu Inventaire. Il sera un compagnon très utile dans la mesure où il ramassera le loot pour vous.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.