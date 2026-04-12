Où récupérer le canon Bismuth dans Crimson Desert ?

Sans posséder de build arc surpuissant de fin de jeu, le canon Bismuth est une arme capable de vous aider face à quelques boss pénibles de Crimson Desert. Il se manie normalement comme une lance, mais avec une combinaison de touches, il est capable de tirer un projectile puissant.

Commençons par se rendre à l’endroit où vous pouvez le trouver. Ce n’est pas la porte à côté, mais vous récupérerez l’arme du côté du Sanctuaire du serpent, un point d’intérêt présent sur l’île au sud-ouest de la région de Délésyie.

En approchant de la destination, vous verrez des dizaines de disciples d’Antumbra en train de bombarder un serpent géant. Ce qu’ils utilisent, c’est précisément un canon Bismuth. Occupez-vous donc de nettoyer la zone en les tuant un par un, de sorte que l’un d’entre deux fasse tomber un canon Bismuth.

En possession de cette arme, elle s’équipe dans le même emplacement que les pioches, pelles, lances et autres armes secondaires. Ensuite, pour tirer un projectile, il faut appuyer simultanément sur L1+R2/LB+RT. Les dégâts infligés sont modestes, mais les projectiles sont illimités et le potentiel d’étourdissement est plutôt intéressant. Pour des boss comme Priscus l’ancien et ses compères, il s’agit d’un atout certain, même si la visée reste horrible et l’usage de l’arme reste un coup à prendre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.