Emplacement Artéfact abyssal scellé, où trouver chaque défi – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Dans Crimson Desert, vous pourrez ramasser des artefacts abyssaux scellés, qui sont des objets clés particulièrement utiles pour gagner des points de compétence. Seul hic, chaque artefact de la sorte va vous demander de réaliser un défi bien particulier avant d’être débloqué. Mais avant de l’effectuer, il faut trouver ces objets rares. Voici donc l’emplacement de chaque artefact abyssal scellé dans Crimson Desert.
La liste de tous les artefacts abyssaux dans Crimson Desert
Cette page recensera la liste de tous les articles consacrés à la recherche d’artefacts abyssaux scellés dans Crimson Desert. Vous y trouverez de nombreux liens vers des articles qui s’attardent chacun sur un domaine bien particulier, que ce soit la liste de tous les défis de l’épée, ou ceux liés à l’exploration ou encore aux mini-jeux. Cette catégorisation vous aidera à mieux vous y retrouver dans les artéfacts qui vous manquent, que vous pouvez consulter dans l’onglet Défis du menu.
De plus, réaliser ces défis est essentiel si vous souhaitez débloquer les succès et trophées du jeu comme « Conquérant du champ de bataille », « Maître des arcs » ou encore « Explorateur éprouvé ».
Voici donc la liste de tous les articles recensant les artefacts abyssaux dans Crimson Desert :
Combat
Article en cours d’écriture…
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026