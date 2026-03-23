La liste de tous les artefacts abyssaux dans Crimson Desert

Cette page recensera la liste de tous les articles consacrés à la recherche d’artefacts abyssaux scellés dans Crimson Desert. Vous y trouverez de nombreux liens vers des articles qui s’attardent chacun sur un domaine bien particulier, que ce soit la liste de tous les défis de l’épée, ou ceux liés à l’exploration ou encore aux mini-jeux. Cette catégorisation vous aidera à mieux vous y retrouver dans les artéfacts qui vous manquent, que vous pouvez consulter dans l’onglet Défis du menu.

De plus, réaliser ces défis est essentiel si vous souhaitez débloquer les succès et trophées du jeu comme « Conquérant du champ de bataille », « Maître des arcs » ou encore « Explorateur éprouvé ».

Voici donc la liste de tous les articles recensant les artefacts abyssaux dans Crimson Desert :

Combat

Article en cours d’écriture…

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.