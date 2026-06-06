Deer & Boy dévoile sa date de sortie, rendez-vous le 23 juin prochain pour découvrir cette aventure indépendante aussi mignonne que mystérieuse

Deer & Boy, c’est l’histoire touchante d’un jeune garçon prenant la décision de fuir son foyer. Alors qu’il évolue dans la forêt, seul et apeuré, il tombe sur un faon, lui aussi effrayé, et noue une amitié sincère et solide avec l’animal. Le jeu de plateforme cinématique nous entraînera à suivre leurs épreuves et l’évolution de cette amitié unique, le tout teinté de poésie et intégralement sans dialogue.

Comme un enfant aux yeux de lumière

Les panoramas aperçus dans ce nouveau trailer nous montrent une fois de plus le soin apporté aux détails des environnements traversés, la poésie que ceux-ci nous inspirent, tout en nous questionnant une fois de plus sur les capacités étonnantes de ce faon si unique.

« À tous ceux qui ont témoigné leur amour pour Deer & Boy, merci du fond du cœur. Cela signifie énormément pour nous de voir que vous êtes si nombreux à avoir été touchés par le petit aperçu que nous avons partagé. Nous ressentons le poids de vos attentes, et nous mettons tout en œuvre pour donner vie à notre vision et partager quelque chose de vraiment significatif avec vous« , confie Jayson Houdet, le fondateur de LifeLine Games et directeur du jeu.

Deer & Boy sera donc disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch dès le 23 juin prochain au prix de 19,99€. En attendant, une démo rendue publique lors de l’AG French Direct 2026 est toujours disponible sur Steam, la plateforme qui permettra d’ailleurs d’y jouer également sur Steam Deck grâce à la compatibilité annoncée aujourd’hui.