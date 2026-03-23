Comment utiliser son coffre personnel dans Crimson Desert

Alléluia, diront celles et ceux qui jouent à Crimson Desert depuis sa sortie : le coffre de stockage personnel est enfin là. Il est même disponible dès votre arrivée à Hernand à la fin du prologue « Nuit noire », dans la tente dans laquelle Kliff se repose.

Toutefois, il s’agit là de son emplacement temporaire. Plus tard, lorsque vous bénéficierez de votre propre camp à la Colline hurlante en compagnie des Crinières Grises, au cours du chapitre III, c’est à cet endroit que vous le trouverez.

D’abord, au tout début de l’établissement du camp, le coffre se situera dans la seule tente aménagée, à côté de votre lit. Puis, en progressant encore un peu dans l’histoire, il se trouvera derrière Carl, celui qui gère les fonds du camp et à qui vous pouvez donner objets, équipements, ingrédients et argent pour l’approvisionner.

Notez qu’il est possible de mettre n’importe quoi dans votre coffre personnel, mais qu’il y a quand même une limite par défaut de 240 emplacements. Cela demande donc toujours un minimum d’organisation pour ne pas se trouver surchargé.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.