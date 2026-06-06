Le jeu Attack on Titan 3 nous fera revivre la fin du manga, nouvelle présentation à venir en juillet

Susume, une dernière fois

Attention avant de continuer plus loin. La bande-annonce d’Attack on Titan 3 qui a été révélée contient naturellement pas mal de spoilers pour les personnes qui ne seraient pas à jour sur l’anime ou le manga. Mieux vaut avoir terminé votre visionnage ou votre lecture avant de regarder cette vidéo.

C’est bon ? Maintenant que c’est dit, on voit que cette vidéo se concentre naturellement sur les événements de la fin de l’œuvre de Hajime Isayama, donc on suppose que le jeu démarrera au début de l’arc des Mahrs. On ignore si le jeu nous proposera de suivre ces événements dans la peau d’un avatar, comme le faisait le deuxième jeu, mais à en croire les cinématiques diffusées ici, on pense plutôt que le point de vue sera recentré sur notre troupe de survivants. On nous prévient qu’il y aura tout de même du contenu exclusif à découvrir.

Pour en savoir un peu plus, il faudra patienter jusqu’au 1ᵉʳ juillet prochain. C’est à cette date que le jeu aura droit à un live stream complet, dans lequel Koei Tecmo dévoilera davantage d’informations.

Attack on Titan 3 n’a pas encore de date de sortie, mais on sait qu’il arrivera sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.