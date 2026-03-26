Où trouver de l’or dans Crimson Desert ?

Tout d’abord, sachez qu’il existe une astuce pour repérer facilement les mines d’or dans Crimson Desert. En battant le boss « Machine d’exploitation minière » de la carrière de Karin au nord de Hernand, vous obtiendrez les connaissances requises pour localiser les mines d’or sur la map. Cependant, il n’est pas toujours évident de s’y repérer, et vous n’avez peut-être pas envie de vous frotter à ce boss.

Si vous souhaitez récupérer facilement de l’or, deux mines d’or sont assez simples d’accès. La première peut être trouvée à la frontière entre Hernand et Demeniss, dans une crevasse à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous. Vous trouverez une pierre qui bloque l’entrée de la mine, que vous pouvez détruire avec un coup de paume. Il ne reste plus qu’à aller au fond de la grotte pour trouver l’or (prenez garde au monstre caché).

Deuxième option, si vous avez bien avancé dans le jeu, allez dans le Désert pourpre, et plus précisément dans la zone d’Urdavah. Au nord de la « cité », vous trouverez un petit chemin contre la falaise qui mène à une grotte, là encore bloquée par un rocher. Une fois à l’intérieur, vous pourrez récupérer pas mal d’or, et revenir fréquemment après plusieurs jours passés dans le jeu pour continuer à miner.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.