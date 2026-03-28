Comment entrer à Pororin dans Crimson Desert ?

Les Shai sont un peuple d’enfants ayant monté une faction de Gardiens de la forêt dans le village de Pororin, dans la région d’Hernand. Vous en rencontrez même un dès le chapitre 1, et il s’agit de Rulupee. Ce sont également les enfants que vous croisez à chaque fois que vous activez une cloche qui dissipe le brouillard.

Le village de Pororin est accessible dès le début de l’aventure, mais en approchant à quelques dizaines de mètres du village, vous recevrez automatiquement une fléchette de la part d’un Shai. Vous serez alors endormi puis ramené à une tente à l’ouest, aux abords du village : le Refuge des exilés.

Alors, comment être autorisé à pénétrer dans le village ? Eh bien, pour démarrer, il faut simplement recommencer à s’enfoncer dans la forêt en direction du village. Faites-vous endormir plusieurs fois jusqu’à ce qu’une Shai apparaisse à quelques mètres de cette tente près de laquelle on vous ramène.

La quête « Le village atteignable » va alors automatiquement se lancer, et vous aurez à parler à cette Shai pour continuer. Elle s’appelle Arkin et vous propose un marché : retrouvez une relique qu’elle a perdue et elle fera en sorte que vous puissiez aller et venir comme bon vous semble à Pororin.

Comment obtenir la relique de Pororin

La suite de la quête se déroule à plus d’un kilomètre à l’est. N’y allez pas tout droit sinon vous allez encore vous faire endormir. Contournez par le nord ou bien laissez-vous tomber depuis les Abysses si vous disposez d’un point de téléportation pas très loin de votre destination.

Arrivé près d’Arkin, grimpez les rochers et parlez-lui. Elle vous indiquera que l’ami sur lequel la relique est posée est « super grand ». En vérité, il s’agit de l’arbre géant Offin qui rôde près de votre position. Si vous avez de la chance, il passe même juste à côté d’Arkin.

Dès que vous l’approchez, faites un triple saut de paume. Sautez puis appuyez à plusieurs reprises sur R3/RS pour que Kliff donne trois impulsions vers le bas. Dans les airs, planez jusqu’à vous accrocher à Offin. Sur sa tête, ramassez enfin la relique de Pororin.

Retournez au rocher où se trouvait Arkin et une cinématique se lancera automatiquement. La Shai tient sa promesse et, dorénavant, vous pourrez vous aventurer à Pororin et ses alentours sans aucun problème.

Ce sera l’occasion, par exemple, d’aller chasser la prime Warren pour la région d’Hernand, d’apprendre gratuitement le double saut, de lancer les recherches à l’atelier de Petalton, ou encore d’entrer dans la boutique de la tailleuse pour animaux, histoire d’habiller votre toutou par exemple. Enfin, la quête de recherche des enfants aux quatre coins du monde commence aussi à Pororin.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.