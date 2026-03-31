Emplacement de chaque artefact abyssal de la Rapière et bouclier dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’ensemble des défis liés aux artefacts abyssaux de la Rapière et bouclier dans Crimson Desert. Notez bien que ces défis ne peuvent être accomplis que par Damiane, qui est la seule à manier la rapière, même si les artefacts peuvent être ramassés par n’importe lequel des trois personnages.

Lame dansante, égide éclatante I

Emplacement : près d’une cabane au sud de Hernand.

: près d’une cabane au sud de Hernand. Défi : éliminer 5 ennemis à la rapière en moins de 60 secondes.

Lame dansante, égide éclatante II

Emplacement : au milieu des Plaines dorées de Déméniss, au bord d’un chemin.

: au milieu des Plaines dorées de Déméniss, au bord d’un chemin. Défi : infliger 10 perforations à l’ennemi avec une rapière sans subir de dégâts.

Lame dansante, égide éclatante III

Emplacement : au bord d’un chemin au sud de Déméniss.

: au bord d’un chemin au sud de Déméniss. Défi : toucher 5 fois un ennemi au sol avec une rapière.

Lame dansante, égide éclatante IV

Emplacement : sur le chemin menant à la forteresse des drakes au sud-est de la carte.

: sur le chemin menant à la forteresse des drakes au sud-est de la carte. Défi : éliminer 3 ennemis d’un seul coup à la rapière à plus de 10 mètres de distance.

Lame dansante, égide éclatante V

Emplacement : au nord-est des Plaines dorées vers la Flèche de la région.

: au nord-est des Plaines dorées vers la Flèche de la région. Défi : toucher 9 ennemis en moins de 15 secondes avec l’attaque Lancer de bouclier.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.