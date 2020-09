Suite au succès de Honkai Impact 3rd, miHoYo s’est lancé dans un projet de plus grande envergure avec Genshin Impact, un action-RPG en monde ouvert avec des éléments de gacha à l’intérieur. Le plus gros bouleversement pour le studio est que le jeu est aussi prévu sur PC et consoles, en plus des plateformes mobiles. Pour bien vous y retrouver dans cette nouvelle production, nous vous avons préparé un guide complet sur le jeu, qui regroupera soluce et astuces, en plus d’une FAQ qui répondra à toutes vos questions.

Guide Genshin Impact

Dans cette partie, vous retrouverez la soluce du jeu, qui vous guidera pas à pas dans les quêtes de l’histoire principale du jeu. Vous retrouverez également de nombreuses astuces sur le jeu, pour optimiser votre partie et avancer plus vite dans le développement de vos personnage. Cette section sera donc régulièrement mise à jour dès la sortie du jeu.

Histoire principale

En cours d’écriture…

Astuces

En cours d’écriture…

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce Genshin Impact.

Qu’est ce que Genshin Impact ?

Genshin Impact est un action-RPG en monde ouvert développé par le studio miHoYo. Le jeu nous place dans la peau du Voyageur, un être venu d’un autre monde qui va atterrir dans le territoire de Teyvat. Son but sera alors de retrouver son jumeau, tout en aidant les habitants de cette contrée à faire face aux mystérieux événements qui vont se produire.

Souvent comparé à Zelda Breath of the Wild à cause de son aspect esthétique, Genshin Impact reste bien différent du titre de Nintendo. Le gameplay est plus orienté vers l’action et repose sur l’utilisation des différents éléments afin de profiter des faiblesses des ennemis.

Quand et où sort Genshin Impact ?

Genshin Impact a eu droit à plusieurs sessions de bêta ces derniers mois, mais le studio a annoncé que le jeu sortirai définitivement sur PC, iOS, Android et PS4 dès le 28 septembre.

Genshin Impact sortira t-il sur Switch ?

Une version Switch est bien prévue pour le jeu, mais elle ne sortira pas en même temps que les autres versions. A l’heure actuelle, aucune bêta n’a eu lieu sur Switch, ce qui laisse à penser que cette version sortira bien plus tard.

Comment se présente la partie gacha dans Genshin Impact ?

Genshin Impact possède plus d’une vingtaine de héros jouables. Certains pourront être obtenus en avançant simplement dans l’histoire principale du jeu, tandis que les autres devront être débloqué via le système de gacha (une sorte de loterie), où vous pourrez obtenir des nouveaux compagnons avec un peu de chance, ou des armes plus puissantes.

Pour cela, il faudra dépenser de la monnaie in-game, qui pourra être obtenue via des quêtes ou en progressant dans votre Niveau d’Aventure (le niveau global de votre profil de joueur dans le jeu), ou en achetant directement cette monnaie avec votre véritable argent.

Pourra t-on transférer une sauvegarde de la bêta dans le jeu final ?

Non, il sera impossible de retrouver les données de la bêta une fois le jeu final sorti. Tout sera remis à zéro, que ce soit les personnages obtenus, le niveau de votre avatar et vos objets.

Genshin Impact est-il disponible en français ?

Genshin Impact possède bien des sous-titres français et tout est entièrement traduit. En revanche, il ne dispose que de doublage anglais, chinois, coréen et japonais.

Peut-on personnaliser notre avatar dans Genshin Impact ?

Genshin Impact vous place dans la peau du Voyageur, un personnage prédéfini. Il n’est donc pas possible de le personnaliser, mais vous pourrez choisir son sexe.

Quels sont les personnages jouables dans Genshin Impact ?

Pour le moment, au lancement du jeu, voici tous les personnages jouables que l’on pourra retrouver, en plus de notre avatar :

Jean

Amber

Lisa

Kaeya

Barbara

Diluc

Razor

Venti

Klee

Bennett

Noelle

Fischl

Sucrose

Mona

Xiao

Beidou

Ningguang

Xiangling

Xingqiu

Chongyun

Qiqi

Kequing

Combien coûte Genshin Impact ?

Genshin Impact est un free-to-play, ce qui veut dire que tout le monde peut y jouer sans débourser un centime. Il sera en revanche nécessaire de payer de votre poche si vous souhaitez obtenir des personnages supplémentaires plus vite.

Genshin Impact demande t-il une connexion internet obligatoire ?

Oui, il est nécessaire d’être connecté à Internet pour pouvoir jouer à Genshin Impact. En revanche, le jeu ne demande pas d’abonnement comme le PS Plus pour être jouable, même en coop.

Genshin Impact peut-il être joué en coop ?

Le jeu propose un système de coop pour les donjons, où les joueurs peuvent jouer ensemble dans un groupe de 4. Cela est particulièrement utile pour les défis les plus relevés, qui demandent des combinaisons entre les éléments de chaque personnage.

Il faut cependant avoir atteint le niveau 16 du Niveau d’Aventure, et d’avoir accompli les quêtes demandées pour avoir accès à la coop.

Genshin Impact proposera t-il du crossplay ?

S’il sera impossible de retrouver notre personnage sur d’autres plateformes, Genshin Impact proposera tout de même du crossplay, afin que les joueurs PC, mobiles et consoles puissent jouer tous ensemble.

Quels sont les bonus de précommande du jeu ?

Bien que Genshin Impact soit un free-to-play, il est possible de précommander le jeu sur PS4 pour obtenir des récompenses in-game, à savoir le Pack d’Aventurier. Ce pack renfermera des objets utiles pour bien débuter votre partie. Notez que tous les joueurs PS4 disposeront également de bonus, à savoir une paire d’ailes en plus et une épée.

Quelles sont les configurations PC requises pour Genshin Impact ?

Voici les configurations minimale et recommandée pour pouvoir jouer à Genshin Impact sur PC :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, ou Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 1030

DirectX 11

Espace disque : 30 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, ou Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)

DirectX 11

Espace disque : 30 Go d’espace disque nécessaire

Trailer de gameplay

En bref

Genshin Impact

Éditeur : miHoYo

: miHoYo Développeur : miHoYo

: miHoYo Genre : Action-RPG / Gacha

: Action-RPG / Gacha Prix : Free-to-play

: Free-to-play Console : PC – PS4 – Android – iOS – Switch

: PC – PS4 – Android – iOS – Switch Date de sortie : 28 septembre (sauf sur Switch)

: 28 septembre (sauf sur Switch) PEGI 12

Vous pouvez retrouver l’actualité du jeu sur la fiche de Genshin Impact. N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires, nous alimenterons la FAQ en fonction de vos retours.