La mise à jour 1.3 de Genshin Impact fait surtout la part belle au personnage de Xiao et au Festival des Lanternes, qui démarre dès aujourd’hui le 10 février. Cet événement met en place de nombreuses choses à faire, alors afin de vous y retrouver, voici tout ce qu’il faut savoir sur le Festival des Lanternes dans Genshin Impact.

Comment débloquer le Festival des Lanternes ?

Contrairement à certains événements, le Festival des Lanternes n’est pas accessible à tous dès le début. Pour le débloquer, il faut remplir deux quêtes, notamment « Alatus Nemeseos« , qui concerne le personnage de Xiao.

Vous devrez alors débusquer un imposteur qui se prétend être le Dompteur de démons. Suivez simplement les objectifs de cette mission toute tracée, en ayant la chance de contrôler brièvement Xiao au passage, pour débloquer la quête « L’origine des Lanternes ».

Parlez à Verr Goldet et rendez-vous au port de Liyue pour découvrir les festivités. Vous devrez alors parler à de nombreuses personnes au sein du port qui détailleront le fonctionnement du festival, notamment en vous expliquant comment fabriquer une Lanterne Céleste.

Une fois la quête terminée, vous débloquerez Le Festival des Lanternes, accessible depuis le menu des événements.

Que faire durant le Festival des Lanternes ?

Le Festival des Lumières se décompose en quatre sous-menus, accessibles dans l’onglet du Festival des Lumières, à savoir :

Lumières à l’horizon

Anecdotes du festival

Théâtre mécanique

Marché aux lanternes

Le Théâtre mécanique est l’événement le plus complet, c’est pourquoi vous pouvez consulter toutes les informations à son sujet dans un guide dédié.

Tous ne sont pas disponibles dès le début, et nécessitent d’attendre encore quelques jours ou d’accomplir certaines quêtes pour les débloquer (dans le cadre de Lumières à l’horizon). Il faut alors participer à ces événements afin d’augmenter la Fièvre festive, et avoir accès à plus de missions et de récompenses.

Comment augmenter la Fièvre festive ?

Pour obtenir plus de récompenses via de nouvelles missions, il faudra rendre service aux habitants de Liyue avec les Anecdotes du Festival. Lors de l’ouverture du festival, trois quêtes seront disponibles, et deux nouvelles arriveront tous les jours. En remplissant ces quêtes, vous obtiendrez des Moras et des Primo-gemmes, ainsi que de la Fièvre Festive.

En accumulant la Fièvre festive et en remplissant toutes les requêtes, vous ferez progresser le niveau de Fièvre Festive et débloquerez l’accès au deuxième niveau du festival, puis au troisième, ce qui donnera encore plus de quêtes à accomplir.

Il faudra également accomplir les quêtes de « Lumières à l’horizon » pour débloquer ces nouveaux paliers, à savoir :

Début des festivités

Rassemblement général

Un océan de lanternes

Chaque palier vous donnera également plusieurs nouveaux défis à accomplir dans le Théâtre mécanique.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.