Parmi les archers de Genshin Impact, on y retrouve Fischl. Bien meilleure qu’Amber et sans aucun doute considérée comme l’un des meilleurs personnages du titre, on vous la présente et l’on vous dit tout ce qu »il faut savoir dessus dans notre guide.

Présentation de Fischl

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Electro (Eclair)

: Electro (Eclair) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Uchida Maaya

: Uchida Maaya Anniversaire : 23 mai

Description officielle : « Une jeune fille pleine de vie et l’unique éclaireuse de l’Ordre de Favonius. Avec trois titres consécutifs de championne de planement aérien de Mondstadt, cette discipline n’a plus de secrets pour elle. En tant qu’étoile montante de l’Ordre de Favonius, Amber brille toujours en première ligne ! »

Comment débloquer Fischl

Fischl est un personnage que l’on ne peut obtenir qu’à travers des bannières d’invocation. C’est un combattant 4★, donc cela devrait être relativement abordable pour l’avoir après un certain nombre de tirage.

Compétences Fischl

Compétences actives

Attaque normale (Flèche de culpabilité) : Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs (44.1%, 46.8%, 58.1%, 57.7%, 72.1%)

: Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs (44.1%, 46.8%, 58.1%, 57.7%, 72.1%) Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, les ténébreux esprits de la nuit convergent sur la flèche. Celle-ci se charge en élément Electro, infligeant de considérables dégâts électro quand elle est complètement chargée (43.9% > 124%)

: Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, les ténébreux esprits de la nuit convergent sur la flèche. Celle-ci se charge en élément Electro, infligeant de considérables dégâts électro quand elle est complètement chargée (43.9% > 124%) Ailes de Surveillance nocturne : Fischl invoque son fidèle Oz à ses côtés. Le corbeau d’ombre et de tonnerre descend sur ce monde et inflige des dégâts Electro aux ennemis proches. Oz tire en continue des balles électrifiées sur les ennemis proches tant qu’il est actif. Avec un appui long, ajuste la zone où la compétence est lancée. TdR : 25 sec. Dégâts : 88.8% par attaque (+115% à l’invocation) Durée : 10 sec.

: Fischl invoque son fidèle Oz à ses côtés. Le corbeau d’ombre et de tonnerre descend sur ce monde et inflige des dégâts Electro aux ennemis proches. Oz tire en continue des balles électrifiées sur les ennemis proches tant qu’il est actif. Avec un appui long, ajuste la zone où la compétence est lancée. Incarnation de la nuit : Répondant à l’appel de Fischl, Oz vient protéger sa maîtresse de ses ailes tel un voile nocturne. Fischl prend ainsi la forme d’Oz, ce qui lui permet d’augmenter sa vitesse de déplacement. Les ennemis sur sa route sont frappés par la foudre et subissent des dégâts Electro. Chaque ennemi ne peut être frappé qu’une fois. Après la technique, Oz reste sur le terrain. TdR : 15 sec. Dégâts : 208%

Répondant à l’appel de Fischl, Oz vient protéger sa maîtresse de ses ailes tel un voile nocturne. Fischl prend ainsi la forme d’Oz, ce qui lui permet d’augmenter sa vitesse de déplacement. Les ennemis sur sa route sont frappés par la foudre et subissent des dégâts Electro. Chaque ennemi ne peut être frappé qu’une fois. Après la technique, Oz reste sur le terrain.

Compétences passives

Corbeau maléfique : Oz libère sur les ennemis proches la foudre du jugement lorsque Fischl le touche d’une flèche complètement chargée, leur infligeant des dégâts Electro de zone équivalent à 152,7% des dégâts du tir

: Oz libère sur les ennemis proches la foudre du jugement lorsque Fischl le touche d’une flèche complètement chargée, leur infligeant des dégâts Electro de zone équivalent à 152,7% des dégâts du tir Foudre divine : Lorsque le personnage déclenche une réaction liée à l’élément Electro en la présence d’Oz, l’ennemi est frappée par la foudre du jugement divin et subit des dégâts Electro équivalent à 80% de l’attaque de Fischl

Lorsque le personnage déclenche une réaction liée à l’élément Electro en la présence d’Oz, l’ennemi est frappée par la foudre du jugement divin et subit des dégâts Electro équivalent à 80% de l’attaque de Fischl Jardin Secret : Réduit la durée d’une expédition de 25% lorsqu’elle se déroule à Mondstadt

Constellation

Œil du corbeau obscur : Oz garde toujours un oeil de corbeau sur Fischl, même quand il ne l’accompagne pas au combat : les attaques normales de Fischl infligent un bonus de dégâts équivalent à 22% de l’attaque

: Oz garde toujours un oeil de corbeau sur Fischl, même quand il ne l’accompagne pas au combat : les attaques normales de Fischl infligent un bonus de dégâts équivalent à 22% de l’attaque Plume du jugement : Ailes de Surveillance Nocturne inflige un bonus de dégâts équivalant à 200% de l’attaque. La zone d’effet augmente de 50%

: Ailes de Surveillance Nocturne inflige un bonus de dégâts équivalant à 200% de l’attaque. La zone d’effet augmente de 50% Ailes noires d’abîme : Niveau de compétence Ailes de Surveillance Nocturne +3

: Niveau de compétence Ailes de Surveillance Nocturne +3 Les fantasmes de la princesse : Incarnation de la nuit inflige un bonus de dégâts Electro équivalent à 222% de l’attaque aux ennemis proches. Fischl récupère 20%M de PV à la fin de la compétence

: Incarnation de la nuit inflige un bonus de dégâts Electro équivalent à 222% de l’attaque aux ennemis proches. Fischl récupère 20%M de PV à la fin de la compétence Apocalypse de la nuit : Niveau de compétence Incarnation de la nuit +3

Niveau de compétence Incarnation de la nuit +3 Oiseau de la nuit éternelle : Prolonge la durée d’Oz de 2 sec. De plus, Oz attaque aux côtés du personnage, infligeant des dégâts Electro équivalant à 15% de l’attaque de Fischl

Comment jouer Fischl

Un support très offensif

Fischl est un support très privilégié par les joueurs car elle permet d’augmenter considérablement les dégâts que l’on inflige. Généralement, on l’utilise surtout pour appeler Oz le corbeau, et repasser à un autre personnage car le volatile reste à nos côtés même quand elle n’est plus là. Ce qui permet de créer des réactions élémentaires assez facilement.

De plus, elle synergise très bien avec des personnages comme Razor ou Beidou grâce à la résonnance élémentaire Electro. Son coup ultime revient en plus assez vite et est très pratique pour se repositionner tout en esquivant. Avec son arc elle peut en plus attaquer à distance avec de bons dégâts grâce à Oz si vous ne pouvez pas vous approcher au corps à corps.

Bref, Fishl est donc un excellent support. Elle tape également pas mal à l’arc, mais on ne la prendra pas forcément en tant que DPS principal. Etant donné qu’il est très utile d’avoir un archer dans l’équipe, elle fera très largement l’affaire, aussi bien en exploration qu’en combats de boss.

Une expédition ? Mais pourquoi ?

Même si ce serait du gâchis de ne pas l’utiliser en combat, elle peut aussi être utile lors d’expéditions à Mondstadt en réduisant le temps de ces derniers. Elle réduit de 25%, ce qui pourrait vous permettre de récupérer des ressources rapidement si vous ne jouez pas. Cependant, on vous conseille vivement de la garder dans votre équipe et d’augmenter ses effets élémentaires pour jouer régulièrement sur ses compétences liées à Oz.

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.