Avec la mise à jour 1.2, Genshin Impact a apporté de nouveaux personnages. Tout d’abord Albedo, un combattant Géo plutôt redoutable, lors de la première rotation de bannière. Puis Ganyu, une archère cryo particulièrement surprenante. On fait le point sur le personnage avec les meilleurs artefacts, la meilleure arme et comment bien jouer Ganyu.

Présentation de Ganyu

Rareté : 5★

: 5★ Élément : Cryo (Glace)

: Cryo (Glace) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Reina Ueda

: Reina Ueda Anniversaire : 2 décembre

: 2 décembre Date d’arrivée bannière Ganyu : mardi 12 janvier 2021

Description officielle : « La secrétaire des Sept Étoiles. Dans ses veines coule du sang de Qilin, la créature mythique. De nature gracieuse et calme, les Qilin ont souvent un caractère doux et ne voient aucun problème à affronter les tâches les plus fastidieuses. Ganyu croit fermement que le travail qu’elle effectue honore le contrat qu’elle a passé avec le Souverain de la Roche, et assure le bien-être d’autant de Liyuéens que possible. »

Compétences Ganyu

Compétences actives

Attaque Normale (Archerie Liutian) : Enchaîne jusqu’à 6 tirs consécutifs.

(Archerie Liutian) : Enchaîne jusqu’à 6 tirs consécutifs. Attaque Chargée : Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors du tir visé, la puissance du froid vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient le nombre de charges : 1 charge : Tire une flèche glaciale qui inflige des dégâts Cryo 2 charges : Tire une flèche de givre qui inflige des dégâts Cryo. Le givre se répand lorsqu’il touche un ennemi, infligeant des dégâts Cryo de zone

: Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors du tir visé, la puissance du froid vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient le nombre de charges : Attaque Plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact Trace de Qilin : Ganyu dépose un lotus de glace qui inflige des dégâts Cryo de zone puis part vite en retraite. Le lotus nargue les ennemis et concentre leurs attaques Ses PV sont proportionnels au PV Max de Ganyu Le lotus explose à la fin ou s’il est détruit entre temps et inflige des dégâts Cryo de Zone Durée : 6 secondes Tdr : 10 secondes

: Ganyu dépose un lotus de glace qui inflige des dégâts Cryo de zone puis part vite en retraite. Baptême Céleste : Condensant les particules présentes dans l’air, Ganyu invoque une perle de glace magique qui exorcise les démons. Tant qu’elle est active, la perle libère des éclats de glace de façon continue qui infligent des dégâts Cryo aux ennemis dans la zone. Durée : 15 secondes TdR : 15 secondes Energie élémentaire : 60

Condensant les particules présentes dans l’air, Ganyu invoque une perle de glace magique qui exorcise les démons. Tant qu’elle est active, la perle libère des éclats de glace de façon continue qui infligent des dégâts Cryo aux ennemis dans la zone.

Compétences passives

Cœur indivisible : Tirer une flèche de givre confère pendant 5 secondes aux flèches de givre suivantes ainsi qu’aux zones de givres ainsi créées un bonus de +20% de taux critique

: Tirer une flèche de givre confère pendant 5 secondes aux flèches de givre suivantes ainsi qu’aux zones de givres ainsi créées un bonus de +20% de taux critique Harmonie du ciel et de la terre : Les personnages déployés se trouvant dans la zone de Baptême céleste obtiennent un bonus de 20% de dégâts Cryo supplémentaires

: Les personnages déployés se trouvant dans la zone de Baptême céleste obtiennent un bonus de 20% de dégâts Cryo supplémentaires Arc de réserve : Lorsque vous forgez un arc, 15µ du minerai utilisé vous sera rendu

Constellation

Buveur de rosée : La résistance Cryo des ennemis touchés par une flèche de givre (chargée) ou par la zone de givre qui en résultat est réduite de 15% pendant 6 secondes. Ganyu récupère de plus 2 points d’énergie élémentaire lorsqu’elle touche. Ce dernier effet ne peut être déclenché qu’une fois par la flèche de givre, même si la zone de givre et la flèche de givre touchent toutes les deux

: La résistance Cryo des ennemis touchés par une flèche de givre (chargée) ou par la zone de givre qui en résultat est réduite de 15% pendant 6 secondes. Ganyu récupère de plus 2 points d’énergie élémentaire lorsqu’elle touche. Ce dernier effet ne peut être déclenché qu’une fois par la flèche de givre, même si la zone de givre et la flèche de givre touchent toutes les deux Auspices : Confère une charge supplémentaire à Trace de Qilin

: Confère une charge supplémentaire à Trace de Qilin Mouvement des nuages : Niveau de compétence Baptême Céleste +3

: Niveau de compétence Baptême Céleste +3 Chasse vers l’ouest : Baptême Céleste inflige plus de dégâts aux ennemis dans la zone d’effet : cet effet se cumule avec le temps. Bonus de dégâts initial : +5%. Ce bonus augmente de 5% toutes les 3 secondes (max 25%). L’effet perdure pendant 3 secondes après avoir quitté la zone.

: Baptême Céleste inflige plus de dégâts aux ennemis dans la zone d’effet : cet effet se cumule avec le temps. Bonus de dégâts initial : +5%. Ce bonus augmente de 5% toutes les 3 secondes (max 25%). L’effet perdure pendant 3 secondes après avoir quitté la zone. Miséricorde : Niveau de compétence Trace de Qilin +3

: Niveau de compétence Trace de Qilin +3 Clémence : La première flèche de givre libérée dans les 30 secondes suivant l’activation de Trace de Qilin ne requiert pas de charge

Comment jouer Ganyu

En tant que DPS principal

Ganyu se révèle être un combattant particulièrement efficace. A l’heure où le guide est rédigé, elle est d’ailleurs l’un des personnages les plus agressifs dans le jeu, avec des coups qui peuvent aller bien au-delà de personnages importants comme Diluc et d’autres. On la choisira donc surtout en tant que Main DPS, en se focalisant sur ses dégâts. Bien que jouable en support, c’est bien en tant que DPS principal qu’elle est le plus efficace.

Elle dispose d’un arc. Il est donc nécessaire de viser et d’utiliser sa particularité : son attaque chargée se décline en une double charge. La première est forte mais c’est à la seconde charge que tout cela se concrétise puisqu’elle va envoyer une flèche de givre qui va ensuite se répercuter et faire encore plus de dégâts, cette fois-ci de zone. Elle est donc particulièrement puissante contre les boss en maintenant une distance entre elle et son attaque mais elle se démarque également dans les combats avec plusieurs ennemis, notamment en abysses, pour faire des dégâts de zone.

Son ‘E’, Trace de Qilin, permet plusieurs choses : poser un leurre qui va attirer les ennemis. Idéal pour charger son attaque pendant que les monstres regardent au loin. Mais cela s’accompagne aussi d’un dash qui est donc parfait pour s’extirper de certaines mauvaises situations ou d’une attaque de zone. Enfin, son ulti, inflige une nouvelle fois des dégâts de zone en cryo qui tapent bien fort.

Ganyu a cependant quelques faiblesses. Vu qu’il est nécessaire de charger, elle ne doit pas se faire taper pendant ce temps-là. Optimisez toujours vos déplacements, dash et lotus pour vous éloigner des ennemis ou utilisez un autre personnage qui confère un bouclier. Aussi, étant archère, il est vrai que la maniabilité à l’arc n’est pas optimale sur mobiles.

Un support correct

Ganyu peut également être jouée en support. Néanmoins, la plupart des joueurs se tournent vers le DPS principal puisqu’elle est bien meilleure dans ce rôle. Mais dans une team Gel par exemple, elle peut aussi faire un bon support : sa fleur et son ulti permettent de geler assez régulièrement les ennemis dans la zone. Elle peut donc s’avérer très efficace aux côtés de personnages de type Hydro.

Excellent contre Stormterror

Détail tout bête mais qui fera plaisir à beaucoup ! Vous savez Stormterror, ce boss à la fois classe, impressionnant mais tout aussi embêtant à combattre à cause de ses bugs et autres imprécisions ? Ganyu est géniale pour le battre : plus besoin de monter sur lui, il suffira de viser son cristal. A la vue de son DPS assez impressionnant, il est tout à fait possible de se faire Stormterror sans avoir à passer différentes phrases. Génial !

Avec qui jouer Ganyu ?

Jouée en DPS principal, Ganyu peut être utilisée avec Fonte par exemple ou en Team Gel selon vos souhaits. Ainsi, vous pouvez très bien la jouer avec des personnages comme :

Mona

Xingqiu

Bennett

Kaeya

Klee

Xiangling

Diluc (Si joué en Support)

Meilleur équipement pour Ganyu

Quelle arme pour Ganyu ?

Arc d’Amos (5★) : Le meilleur arc pour Ganyu qui permet d’augmenter ses attaques visées

Le meilleur arc pour Ganyu qui permet d’augmenter ses attaques visées Ailes de la Voûte d’Azur (5★) : Une bonne alternative si vous n’avez pas l’Arc d’Amos qui permettra de mettre à profit le taux CRIT

: Une bonne alternative si vous n’avez pas l’Arc d’Amos qui permettra de mettre à profit le taux CRIT Arc de Chasse Verdoyant (4★) : Pour son gain en Taux Critique

: Pour son gain en Taux Critique Arc de guerre de Rochenoire (4★) : Pour son gain en dégâts critiques

: Pour son gain en dégâts critiques Arc rituel (4★) : Bonne alternative, plutôt pour le sub DPS en support

Meilleur set Ganyu

Voici les meilleurs artefacts pour Ganyu :

Main DPS : Briseur de Glace (4) : Ganyu tapant toujours en Cryo, il est plus que logique que le meilleur set en tant que Main DPS est le Briseur de Glace (en 4 pièces minimum). Cela permet de profiter du bonus Dégâts Cryo +15% ainsi que du bonus Taux Critique +20%.

: Ganyu tapant toujours en Cryo, il est plus que logique que le meilleur set en tant que Main DPS est le Briseur de Glace (en 4 pièces minimum). Cela permet de profiter du bonus Dégâts Cryo +15% ainsi que du bonus Taux Critique +20%. Support : Ancien Rituel Royal (2) + Cryo (2) : Bien que moins jouée, Ganyu peut aussi être utilisée en Support. Partez sur un full set Ancien Rituel Royal pour profiter du bonus 4 pièces Noble, ou en 2 pièces Ancien Rituel Royal + Briseur de Glace pour profiter des bonus 2 pièces de chaque. Exilé et Erudit peuvent aussi être utilisées.

Quelles statistiques prioritaires pour Ganyu ?

Taux critique Dégâts critiques Dégâts Cryo Attaque% Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Ganyu

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Ganyu :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleur de Qingxin / 3 x Nectar de Fleur Mensongère / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleur de Qingxin / 3 x Nectar de Fleur Mensongère / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Duramen de Glace / 10 x Fleur de Qingxin / 15 x Nectar de Fleur Mensongère / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Duramen de Glace / 10 x Fleur de Qingxin / 15 x Nectar de Fleur Mensongère / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Duramen de Glace / 20 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Duramen de Glace / 20 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Duramen de Glace / 30 x Fleur de Qingxin / 18 x Nectar de Fleur Mensongère / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Duramen de Glace / 30 x Fleur de Qingxin / 18 x Nectar de Fleur Mensongère / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Duramen de Glace / 45 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Duramen de Glace / 45 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Duramen de Glace / 60 x Fleur de Qingxin / 24 x Nectar de Fleur Mensongère / 120.000 moras

Ganyu est donc un personnage qui tape très fort et est assez polyvalent. On peut très bien la jouer en abysse ou en exploration. Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.