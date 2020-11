Il y a tout un tas de choses à faire dans le monde de Genshin Impact. Parmi les activités récurrentes, il y a des énigmes plus ou moins retors, à l’instar du Secret de Chi ou encore le trésor des Plaines Guili. Pas forcément le casse-tête le plus complexe, on retrouve une énigme à réaliser à base de piliers géo à Liyue, au sud des Plaines Guili, proche des ruines et du point de téléportation à côté. On vous explique comment faire.

Dans quel ordre activer les piliers géo ?

Sur le coup, on peut se demander dans quel ordre activer les piliers. Finalement, en prenant de la hauteur, on remarque que ces piliers forment une spirale. C’est simple, il suffit d’activer les piliers géo dans l’ordre, en partant de l’extérieur de la spirale, comme affiché sur la capture d’écran.

Prenez un personnage comme le Voyageur Géo ou Ningguang, et utilisez une technique Géo. Il n’y a pas de limite de temps. Une fois les six piliers activés, un combat s’engage.

Surprise, vous allez devoir battre un élémentaire, un Noyau de Tempête. Prévoyez donc une équipe de combattant et si possible un archer pour taper à distance. Une fois le combat terminé, vous débloquerez ledit coffre précieux.

Pour plus de solutions liées aux casse-têtes, nous avons un guide consacré aux quêtes secondaires et énigmes. Vous pouvez également revenir à l’index principal de notre guide complet de Genshin Impact.