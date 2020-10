La chef cuistot Xiangling est l’un des personnages jouables de Genshin Impact. Qui est-elle, et faut-il chercher à l’invoquer ? On revient ici sur ses différentes capacités afin de voir si elle mérite qu’on lui accorder une place dans l’équipe dans notre guide du personnage.

Présentation de Xiangling

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Pyro (Feu)

: Pyro (Feu) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Ozawa Ari

: Ozawa Ari Anniversaire : 2 novembre

Description officielle : « La nouvelle toque du Restaurant Wanmin, qui travaille aussi en salle quand elle n’est pas aux fourneaux. Sa maîtrise de l’art culinaire se voit notamment dans ses spécialités aussi relevées que savoureuses. Douée malgré son jeune âge, Xiangling jouit d’une excellente réputation auprès des amateurs de bonne chère de la Falaise Chihu. Si par chance elle vous invite un jour à venir tester une nouvelle recette, allez-y les yeux fermés. Satisfaction garantie. »

Comment débloquer Xiangling

Xiangling est un personnage qui peut se débloquer gratuitement grâce à un événement disponible au lancement du jeu. Pour cela, il faut terminer la salle 3 de l’étage 3 des Profondeurs Spiralées. Elle peut aussi être invoquée normalement via un Vœu.

Compétences Xiangling

Compétences actives

Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 5 coups de lance.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups de lance. Attaque chargée : Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route.

: Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route. Attaque Gooba : Xiangling invoque le panda Gooba. Tant que Gooba est actif, il crache du feu sur les ennemis, leur ifligeant des dégâts Pyro de zone continus. Dégâts Jet de feu : 111% TdR : 12 sec

: Xiangling invoque le panda Gooba. Tant que Gooba est actif, il crache du feu sur les ennemis, leur ifligeant des dégâts Pyro de zone continus. Pyrotation : Démontrant à nouveau sa maîtrise du feu et des armes, Xiangling libère une tornade de feu qui tournoie autour d’elle. La tornade suit le personnage tant qu’elle est active, infligeant des dégâts Pyro aux ennemis sur sa route. Dégâts 1er coup : 72% Dégâts 2e coup : 88% Dégâts 3e coup : 110% Dégâts Pyrotation : 112% Durée : 10 sec TdR : 20 sec

: Démontrant à nouveau sa maîtrise du feu et des armes, Xiangling libère une tornade de feu qui tournoie autour d’elle. La tornade suit le personnage tant qu’elle est active, infligeant des dégâts Pyro aux ennemis sur sa route.

Compétences passives

Feux croisés : Augmente la portée des jets de feu de Gooba de 20%

: Augmente la portée des jets de feu de Gooba de 20% Attention, ça pique : A la fin de l’attaque de Gooba, Gobba laisse un piment fort sur le sol. En le ramassant, l’attaque augmente de 10% pendant 10 secondes.

: A la fin de l’attaque de Gooba, Gobba laisse un piment fort sur le sol. En le ramassant, l’attaque augmente de 10% pendant 10 secondes. Cheffe cuisinière : Lorsque vous cuisinez un plat qui renforce l’attaque, il y a 20% de chances d’obtenir un plat supplémentaire.

Constellation

Croustillant à l’extérieur, tendre à l’intérieur : La résistance Pyro des ennemis touchés par Gooba est réduite de 15% pendant 6 secondes.

: La résistance Pyro des ennemis touchés par Gooba est réduite de 15% pendant 6 secondes. L’huile sur le feu : Le dernier coup d’attaque normale inflige pendant 2 secondes un effet d’implosion aux ennemis. Au bout de ce délai, ils explosent, infligeant des dégâts Pyro de zone équivalent à 75% de l’attaque.

: Le dernier coup d’attaque normale inflige pendant 2 secondes un effet d’implosion aux ennemis. Au bout de ce délai, ils explosent, infligeant des dégâts Pyro de zone équivalent à 75% de l’attaque. Sauté profond : Niveau de compétence Pyrotation +3.

: Niveau de compétence Pyrotation +3. Douce cuisine : Prolonge la durée de Pyrotation de 40%

: Prolonge la durée de Pyrotation de 40% Colère de Gooba : Niveau de compétence Attaque Gooba +3.

: Niveau de compétence Attaque Gooba +3. Pyrotation condensée : Les dégâts Pyro de tous les personnages de l’équipe augmentent de 15% tant que Pyrotation est active.

Comment jouer Xiangling

Xiangling est l’un des rares personnages utilisant la lance, ce qui fait d’elle une combattante de choix contre les ennemis uniques. Elle reste cependant assez polyvalente en combat, mais beaucoup moins utile lorsqu’il s’agit d’explorer.

Comment l’utiliser en combat

Xiangling effectue des coups très rapides et à l’avantage d’avoir une attaque ultime très puissante, avec de larges dégâts de zones qui infligent Pyro aux ennemis et au terrain. Ainsi, combiné avec l’élément Anémo, il est possible de calciner tout ce qui se trouve autour du personnage en un rien de temps. 2tant donné que cette attaque dure plusieurs secondes, elle est parfaite pour enchaîner les synergies.

Gooba est légèrement plus utile que la peluche d’Amber, mais il reste assez difficile à placer contre des ennemis très mobiles, à moins de rester à proximité de lui. A cause de cela, Amber n’est pas forcément le meilleur personnage Pyro du jeu, mais pourra largement dépanner contre un boss sensible à cet élément, à condition qu’il ne soit pas trop mobile.

Une cuisinière avant tout

Etant donné que Gooba doit être bien placé pour être utile, et que l’effet Pyro n’est pas immédiat chez Xiangling, on lui préfère largement Amber lorsqu’il s’agit d’explorer et de résoudre des énigmes.

Cependant, à l’instar de Noëlle, il est conseillé de l’avoir dans son équipe lorsque l’on passe derrière les fourneaux, afin de profiter de son effet passif.

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.