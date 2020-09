Genshin Impact est parti pour durer dans le temps, avec un contenu régulièrement mis à jour. Mais pour fêter son lancement et accueillir ses premiers joueurs, le jeu va offrir quelques récompenses aux premiers aventuriers. Voici comment ne passer à côté d’aucune d’elles.

Quels sont les bonus de lancement ?

Tout d’abord, tous les aventuriers recevront à leur première connexion une « paire d’Ailes accompagnatrices », qui n’est simplement qu’un skin de la paire d’ailes que les personnages possèdent. Vous obtiendrez également 10 Pierres de la destinée dès que votre personnage sera créé.

Vous pourrez alors tenter de tirer dans la bannière Voeux des débutants, qui sera à -20% lors de votre premier tirage et qui vous permettra d’obtenir Noelle en version 4 étoiles, ce qui n’est pas négligeable.

Par la suite, une fois le niveau d’aventure 7 atteint, vous obtiendrez 1 600 Primo-gemmes, que vous pourrez dépenser pour toutes sortes de choses dans la boutique, notamment contre des Pierres de la destinée. Lors du niveau d’aventure 10, vous obtiendrez à nouveau 10 Pierres de la destinée, mais attention, ces bonus ne seront valables que jusqu’à la version 1.1 du jeu.

Côté armes, vous obtiendrez l’épée à une main Tailleur de pierre (prototype) en version 4 étoiles en atteignant aussi le niveau 10. En avançant jusqu’au chapitre 4 du jeu, vous gagnerez aussi un Prototype de catalyseur quatre étoiles.

Beaucoup plus tard dans le jeu, vous pourrez vous aventurer dans les Profondeurs spiralées, un donjon composé de plusieurs arènes avec des monstres de plus en plus forts. Terminez la salle 3-3 pour obtenir Xiangling en version quatre étoiles. Pour les joueurs qui souhaiteraient justement avancer plus vite, notez que vous obtiendrez le double de cristaux que vous avez acheté lors de votre premier achat, et seulement celui-là.

Bien entendu, tous ces bonus ne seront pas accessibles à ceux qui se lanceront dans l’aventure dans plusieurs mois. Mieux vaut donc tenter l’expérience maintenant, au moins le temps de récupérer tout ce qui est gratuit avant que ces bonus disparaissent.

Pour en savoir plus sur Genshin Impact et pour d’autres conseils, n’hésitez pas à consulter tous nos guides et astuces sur le jeu. On vous propose également un guide de débutant pour bien démarrer l’aventure.