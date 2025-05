Guide DOOM: The Dark Ages

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur DOOM: The Dark Ages. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ DOOM: The Dark Ages

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu DOOM: The Dark Ages. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation DOOM: The Dark Ages

Le jeu propose un gameplay plus ancré et brutal, avec une emphase sur le combat au corps-à-corps. Le Slayer utilise des armes comme le bouclier-tronçonneuse et le Reaver Chainshot. Des mécaniques telles que les « glory kills » en slow-motion et l’utilisation de mechas géants (Atlan) et de dragons cybernétiques enrichissent l’expérience .

DOOM: The Dark Ages est-il un préquel aux précédents jeux DOOM ?

Oui, il s’agit d’un préquel aux jeux DOOM (2016) et DOOM Eternal. Le jeu explore les origines du DOOM Slayer dans une guerre médiévale sombre contre l’Enfer .

Faut-il avoir joué aux précédents DOOM pour comprendre DOOM: The Dark Ages ?

Non, le jeu étant un préquel, il est conçu pour être accessible aux nouveaux joueurs. Cependant, les fans des précédents opus apprécieront les références et le développement de l’univers.

Le jeu propose-t-il un mode multijoueur ?

Non, DOOM: The Dark Ages est une expérience solo centrée sur la campagne. Cette approche a permis aux développeurs – selon eux – de se concentrer sur une expérience narrative et de gameplay plus aboutie.

Quelle est la durée estimée de la campagne ?

La durée exacte n’a pas été communiquée, mais les développeurs indiquent que c’est la campagne la plus vaste et la plus ambitieuse de la série, avec des niveaux étendus et une exploration approfondie

Quand et où sort DOOM: The Dark Ages ?

DOOM: The Dark Ages sortira le 15 mai 2025 sur les plateformes suivantes :

PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Le jeu sera également disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass pour les abonnés PC et console.

Le jeu sera-t-il disponible sur Nintendo Switch 2 ?

Aucune annonce officielle n’a été faite concernant une version Nintendo Switch. Le jeu est actuellement prévu uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Est-ce que DOOM: The Dark Ages est un monde ouvert ?

Non, ce nouvel épisode garde une construction assez similaire à DOOM Eternal avec des niveaux semi-ouvert et à l’exploration non linéaire. Il y a bien quelques zones plus grandes mais loin d’être un monde ouvert. Le titre est d’ailleurs divisé en différents chapitres.

Combien de chapitres possède le jeu ?

Au total, DOOM: The Dark Ages comporte 22 chapitres pour son histoire.

Est-ce qu’il y a une VF dans DOOM: The Dark Ages ?

Oui, le jeu est bien en français, aussi bien pour ses sous-titrages que pour ses doublages.

Y aura-t-il des éléments RPG ou de progression ?

Oui, à l’instar de DOOM Eternal, le jeu propose des améliorations pour les armes, les capacités du Slayer et l’armure. Cependant, ces mécaniques ont été revues pour coller à l’ambiance médiévale sombre du titre.

Peut-on personnaliser le Slayer ?

Partiellement. Des skins sont disponibles via les bonus de précommande ou dans l’édition Premium, mais il n’y a pas de personnalisation fine du visage ou du corps. Le style du Slayer reste imposé pour préserver la cohérence artistique.

Le jeu inclut-il des cinématiques ou un mode photo ?

Oui, DOOM: The Dark Ages comprend des cinématiques pour renforcer la narration. Un mode photo est également prévu, avec des options pour capturer les glory kills et les environnements gothiques du jeu.

Y aura-t-il des mises à jour post-lancement ?

Les développeurs ont annoncé un DLC de campagne inclus dans l’Édition Premium. D’autres mises à jour de contenu ou correctifs sont possibles, mais rien n’a encore été précisé pour après le lancement.

Le jeu est-il optimisé pour Steam Deck ?

Aucune information officielle n’a été donnée à ce sujet. Toutefois, étant disponible sur Steam, il est possible qu’une compatibilité partielle soit assurée, mais les performances ne sont pas garanties.

Le jeu contient-il des microtransactions ?

Aucune microtransaction n’a été confirmée. L’expérience reste centrée sur le solo, et les éléments cosmétiques semblent intégrés dans les éditions spéciales ou via la progression.

Quelles sont les éditions disponibles de DOOM: The Dark Ages ?

Trois éditions sont proposées :

Édition Standard : jeu de base.

: jeu de base. Édition Premium : jeu de base, accès anticipé de 2 jours (à partir du 13 mai), DLC de campagne, artbook et bande-son numériques, pack de skins « Divinity » .

: jeu de base, accès anticipé de 2 jours (à partir du 13 mai), DLC de campagne, artbook et bande-son numériques, pack de skins « Divinity » . Édition Collector : inclut le contenu de l’édition Premium, une statue du DOOM Slayer et un Steelbook

Où acheter DOOM: The Dark Ages au meilleur prix ?

Quels sont les bonus de précommande disponibles ?

Les précommandes incluent généralement le skin « Void Slayer ». L’édition Premium offre par ailleurs un accès anticipé de 2 jours, un DLC de campagne, un artbook et une bande-son numériques, ainsi qu’un pack de skins « Divinity ».

Edition collector

Le contenu de l’édition collector :

Le jeu avec contenu Premium

Une statuette de DOOM Slayer de 30 cm avec une scie à bouclier et un super fusil amovible, un fléau et une cape en fausse fourrure

Une réplique de la carte-clé rouge

Steelbook

Edition Premium

Le contenu de l’édition Premium :

2 jours d’accès anticipé

DLC de la campagne qui sera disponible plus tard

Artbook numérique

Bande-son numérique

Divinity Skin Pack

Existe-t-il une démo jouable avant la sortie ?

Aucune démo jouable n’a été annoncée pour le moment. Cependant, plusieurs vidéos de gameplay sont disponibles en ligne, offrant un aperçu du jeu.

Le jeu est-il compatible avec les manettes sur PC ?

Oui, le jeu est compatible avec les manettes sur PC, offrant une expérience similaire à celle des consoles.

Configurations PC DOOM The Dark Ages

Configuration Minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit

Processeur : AMD Zen 2 ou Intel 10th Generation CPU @3.2Ghz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (examples: AMD Ryzen 7 3700X or better, or Intel Core i7 10700K)

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA ou AMD hardware Raytracing-capable GPU avec 8GB dédiées VRAM ou mieux (examples: NVIDIA RTX 2060 SUPER or better, AMD RX 6600)

Espace disque : 100 GB d’espace disque disponible

Notes supplémentaires : 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings, NVME SSD

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit

Processeur : AMD Zen 3 ou Intel 12th Generation CPU @3.2Ghz avec 8 cores / 16 threads ou mieux (examples: AMD Ryzen 7 5700X or better, or Intel Core i7 12700K)

Mémoire vive : 32 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA ou AMD hardware Raytracing-capable GPU avec 10GB dedicated VRAM ou mieux (examples: NVIDIA RTX 3080 or better, AMD RX 6800)

Espace disque : 100 GB d’espace disque disponible

Notes supplémentaires : 1440p / 60 FPS / High Quality Settings, NVME SSD

En bref