Sumeru est une région dense, avec beaucoup de choses à trouver. Mais pour explorer plus librement, vous aurez besoin d’accomplir certaines quêtes, à commencer par la saga Aranyaka, qui comporte plusieurs quêtes indispensables pour débloquer certains endroits. Après avoir accompli la première partie de cette mission, « Rencontre dans la forêt », vous pourrez vous lancer dans « Pépinière dans un rêve », une autre quête très importante qui se divise elle-même en plusieurs quêtes, et même en d’autres sous-quêtes. Voici donc comment venir à bout de « Pépinière dans un rêve » dans Genshin Impact.

Le monde des aranaras

Rendez-vous tout d’abord à l’endroit indiqué pour découvrir un étrange lieu au nord de Sumeru, qui est encore caché par l’obscurité sur la carte même si vous avez déverrouillez les statues des Sept autour.

Suivez les instructions en vous rendant devant la porte indiquée pour y jouer un morceau (les notes à effectuées sont indiquées par des cercles verts), et effectuez l’épreuve de rapidité.

Votre but sera ici d’aller le plus vite possible grâce aux points d’accroche et en essayant de ne pas vous faire toucher. Pour cela, arrêtez-vous brièvement vers les grosses fleurs bleues sur la route pour que les ennemis vous lâchent la grappe.

Une fois que cela est terminé, retournez jouer la mélodie devant la stèle indiquée et vous obtiendrez le succès « Entre rêve et réalité ».

Vous aurez maintenant débloqué la zone du Vanarana, qui est donc partagée entre le rêve et la réalité justement. Pour rencontrer les aranaras, il faudra forcément être dans le monde du rêve, notez bien cela.

Vous devrez ensuite venir en aide à quelques habitants en effectuant des tâches simples, comme briser des rochers devant une maison ou tuer quelques ennemis.

Suivez les indications jusqu’à ce que l’on vous demande de parler à Araja, et vous obtiendrez un autre succès, « La porte des merveilles ».

Vous serez conduits à une maison avec le chef du village, qui va vous remettre l’Aranyaka. Et c’est là que les ennuis commencent vraiment, puisque le jeu ne vous prendra plus par la main à compter de cet instant.

L’Aranyaka

Pour organiser un festival, vous aurez besoin d’aide beaucoup d’aranaras en effectuant des taches précises indiquées par l’Aranyaka mais qui ne sont pas indiquées directement par la carte du jeu.

Vous aurez besoin d’accomplir la quête « Les enfants de la forêt », une très longue mission à laquelle nous avons consacré un guide dédié.

Article en cours d’écriture…

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.