Lors de la mise en ligne de la version 1.2, les joueurs de Genshin Impact ont pu découvrir l’énigmatique Albedo, alchimiste en chef de l’Ordre de Favonius qui était également le seul nouveau personnage de cette mise à jour, en attendant Ganyu. Voici ses caractéristiques et ses diverses compétences.

Présentation d’Albedo

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Geo (Terre)

: Geo (Terre) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Kenji Nojima

: Kenji Nojima Anniversaire : 13 Septembre

Description officielle : « Un alchimiste vivant à Mondstadt, travaillant au service de l’Ordre de Favonius. « Génie », « Kreideprinz », « Enquêteur en chef »… Les titres et les éloges lui importent peu : à ses yeux, seules comptent ses recherches. Albedo n’a que faire de l’accumulation de richesse et des relations sociales. Son unique objectif est la poursuite du savoir, et la compréhension des connaissances les plus obscures et les plus profondes laissées par les générations d’érudits l’ayant précédé. »

Comment débloquer Albedo

Albedo est un personnage 5 étoiles qui est disponible exclusivement (pour le moment) via la bannière qui est arrivée en même temps que la version 1.2, et qui se nomme « Nouvelles mystérieuse ». On ne sait pas encore à quel moment il sera à nouveau disponible via une nouvelle bannière, comme les autres 5 étoiles qui sont arrivés après la sortie du jeu.

Compétences Albedo

Compétences actives

Attaque normale (Escrime de Favonius – Blanche) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée

(Escrime de Favonius – Blanche) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapide

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapide Attaque descendante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Genèse : Aura solaire : Génère une Aura solaire, qui inflige des Dégâts Géo de zone. Aura solaire Un Germe éphémère est créé lorsque les ennemis se trouvant dans la zone subissent des dégâts, infligeant des dégâts Géo de zone proportionnels à la défense d’Albedo. Un Germe éphémère peut être généré toutes les deux secondes. Lorsqu’un personnage rejoint le centre de l’Aura solaire, l’énergie Géo présente se concentre pour générer un podium ascendant lui permettant de dominer le champ de bataille. Il ne peut exister qu’un seul podium à la fois. L’Aura solaire est une construction Géo ; il ne peut exister qu’une seule Aura solaire créée par Albedo à la fois. Appui long Ajuste la zone où la compétence sera lancée.

: Génère une Aura solaire, qui inflige des Dégâts Géo de zone. Transformation : Reflux Géo : L’énergie Géo contenue dans le sol explose en émergeant sous les ordres d’Albedo, infligeant des dégâts Géo de zone. Lorsqu’une aura solaire générée par Albedo est présente sur le champ de bataille, 7 Germes fatals sont générés qui fleurissent en explosant, infligeant des dégâts Géo de zone. Les dégâts d’explosion et les dégâts des Germes fatals ne génèrent pas de Germes éphémères.

Compétences passives

Menace calcaire : Les germes éphémères générés par Genèse : Aura solaire infligent 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à 50%.

: Les germes éphémères générés par Genèse : Aura solaire infligent 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à 50%. Sagesse en bouteille : L’activation de Transformation : Reflux Geo confère à tous les personnages de l’équipe à proximité un bonus de 125 points de maitrise élémentaire pendant 10 secondes.

: L’activation de Transformation : Reflux Geo confère à tous les personnages de l’équipe à proximité un bonus de 125 points de maitrise élémentaire pendant 10 secondes. Découverte de génie : 10% de chance d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’élévation d’arme.

Constellation

Fleur d’Eden : Albedo récupère 1,2 points d’énergie élémentaire lorsqu’un Germe éphémère généré par Génèse : Aura solaire éclot.

: Albedo récupère 1,2 points d’énergie élémentaire lorsqu’un Germe éphémère généré par Génèse : Aura solaire éclot. Eon de l’avènement : Genèse : Aura solaire confère pendant 30 secondes l’effet Jugement fatal à Albedo lorsque des Germes éphémères sont générés : Tous les cumuls de Jugement dernier sont consommés lors du lancement de Transformation : Reflux Géo, conférant aux Germes éphémères et aux coups critiques de cette aptitude un bonus de dégâts proportionnel au nombre de cumuls. Chaque cumul de Jugement dernier confère un bonus de dégâts équivalant à 30% de la défense d’Albedo. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum.

: Genèse : Aura solaire confère pendant 30 secondes l’effet Jugement fatal à Albedo lorsque des Germes éphémères sont générés : Fleur solaire : Niveau de compétence Genèse : Aura solaire +3.

: Niveau de compétence Genèse : Aura solaire +3. Chute divine : Les personnages déployés se trouvant dans la zone de l’Aura solaire infligent 30% de dégâts d’attaque descendante supplémentaires.

: Les personnages déployés se trouvant dans la zone de l’Aura solaire infligent 30% de dégâts d’attaque descendante supplémentaires. Flux antique : Niveau de compétence Transformation : Reflux Géo +3.

: Niveau de compétence Transformation : Reflux Géo +3. Pureté de la terre : Les personnages déployés se trouvant dans la zone de l’Aura solaire infligent 17% de dégâts supplémentaires lorsqu’ils sont sous la protection d’un bouclier généré par Cristallisation.

Comment jouer Albedo

A l’instar de Zhongli, Albedo est avant tout un personnage de soutien. Sa compétence Aura solaire permet de générer de nombreux boucliers, tout en provoquant de larges dégâts de zone. La fleur qui fait office d’ascenseur peut parfois être déconcertante lorsque l’on marche dessus par mégarde, mais bien employée, elle permet aux combattants à distance de prendre de la hauteur et d’attaquer en toute sécurité.

Cela est particulièrement efficace pour les archers, et surtout Ningguang, puisque la résonance Géo entre les deux personnages va permettre de régénérer l’énergie très rapidement. Albedo est donc aussi un excellent support pour Zhongli, dans la mesure où son Aura solaire fonctionne en résonance avec les Dominus Lapidis. Vous l’aurez compris, si vous souhaitez vous créer une équipe Géo, Albedo sera forcément votre homme.

Il reste tout aussi efficace dans n’importe quel équipe, mais à condition de bien booster sa défense avec des artefacts et de s’en servir comme support uniquement (rien ne vous empêche de l’utiliser en tant que DPS, il est simplement moins utile dans ce rôle que d’autres).

Meilleur équipement pour Albedo

Quelle arme pour Albedo ?

Là encore, cela dépend du rôle que vous voulez attribuer à Albedo dans votre équipe. On vous déconseille de l’utiliser en DPS principal (comme Zhongli, même si cela va probablement changer avec le buff de ce dernier), mais plutôt en tant que support ou en DPS secondaire.

Croc suppurant (4★) : Une arme gratuite obtenue dans l’événement Craie et Dragon qui fonctionne très bien avec Albedo, dans la mesure où elle augmente les dégâts de ses compétences élémentaires (et donc idéale pour un Albedo de support).

: Une arme gratuite obtenue dans l’événement Craie et Dragon qui fonctionne très bien avec Albedo, dans la mesure où elle augmente les dégâts de ses compétences élémentaires (et donc idéale pour un Albedo de support). Lame de la Voûte d’Azur (5★) : Augment les dégâts élémentaires d’Albedo et sa recharge d’énergie.

Il est bon également de mentionner que plusieurs joueurs font écho d’une bonne synergie entre Albedo et l’arme 3 étoiles Messager de l’Aube, puisqu’elle offre un gros bonus de dégâts critiques, mais on recommandera avant tout d’utiliser le Croc suppurant pour un meilleur équilibre.

Meilleur set Albedo

Là encore, il faudra miser sur les dégâts élémentaires pour tirer le meilleur d’Albedo.

Roche ancienne : Si vous souhaitez optimiser les dégâts Géo d’Albedo, c’est vers ce set qu’il faut se diriger en priorité.

: Si vous souhaitez optimiser les dégâts Géo d’Albedo, c’est vers ce set qu’il faut se diriger en priorité. Ancien rituel royal : Probablement le meilleur choix pour maximiser les dégâts élémentaires d’Albedo.

: Probablement le meilleur choix pour maximiser les dégâts élémentaires d’Albedo. Météore inversé : Un autre choix possible si vous souhaitez maximiser vos boucliers en enchaînant les Cristallisations.

: Un autre choix possible si vous souhaitez maximiser vos boucliers en enchaînant les Cristallisations. Cœur du gardien : Pas forcément le plus efficace en comparaison des trois autres, mais il vous permet d’augmenter drastiquement la défense d’Albedo, et donc ses dégâts lors de l’activation de ses compétences.

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages. On y parle des autres personnages, avec notamment une tier list.