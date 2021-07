Avec sa mise à jour 2.0, Genshin Impact apporte une fonctionnalité qui était très attendue par les joueuses et joueurs PlayStation : le cross-save. Déjà présent sur mobiles et PC, ce système va débarquer dès le 21 juillet en jeu, et on vous explique ici tout ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement du cross-save de Genshin Impact sur PS4 et PS5.

Comment lier son compte PSN avec un compte miYoHo ?

Pour profiter du cross-save sur PlayStation, il faudra relier votre compte PSN avec un compte miHoYo. Si vous avez déjà joué à Genshin Impact sur PS4 ou PS5 et que vous souhaitez reprendre ce profil sur PC et mobiles, voici les étapes à suivre :

Connectez-vous sur Genshin Impact via votre console

Une fois en jeu, allez dans Paramètre > Compte > Associer

Entrez une adresse qui n’est pas utilisé par un autre compte miHoYo et suivez les étapes demandées

Une fois cela effectué, vous pourrez alors retrouver votre partie sur PC et iOS et Android.

Notez cependant que Sony impose certaines restrictions. Il n’est en effet pas possible d’utiliser les cristaux primaires achetés sur mobiles et PC via votre PS4 et PS5. Lorsque vous achèterez cette monnaie sur ces plateformes, utilisez-la seulement sur ces dernières.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.