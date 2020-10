Venti est un personnage jouable de Genshin Impact qui vous accompagne d’ailleurs dans vos débuts à Monstadt. Faut-il l’invoquer ? Mérite-t-il d’être dans votre équipe ? On revient sur ses caractéristiques pour voir de quoi il est capable.

Présentation de Venti

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anemo (Vent)

: Anemo (Vent) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Murase Ayumu

: Murase Ayumu Anniversaire : 16 juin

Description officielle : « Un barde inconnu qui chante des vieux poèmes oubliés certaines fois, et des poèmes que personne n’avait jamais entendus auparavant d’autres fois. Venti aime les pommes et les lieux animés. Cependant, il a horreur du fromage et des choses gluantes. Ses pouvoirs Anémo se manifestent souvent sous la forme de plumes, car il apprécie beaucoup les objets légers et flottants. »

Comment débloquer Venti

Venti n’est pas un personnage offert et nécessite obligatoirement d’être invoquée via un Vœu. Il s’agit d’un personnage 5 étoiles possédant sa propre bannière, il est ainsi assez difficile à obtenir.

Compétences

Compétences actives

Attaque normale (Archerie divine) : Enchaine jusqu’à 6 tirs consécutifs (20.4%+20.4%, 44.4%, 52.4%, 26.1%+26.1%, 50.7%, 71.0%)

(Archerie divine) : Enchaine jusqu’à 6 tirs consécutifs (20.4%+20.4%, 44.4%, 52.4%, 26.1%+26.1%, 50.7%, 71.0%) Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Anémo, infligeant de considérable dégâts Anémo quant elle est complètement chargée. (124%)

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Anémo, infligeant de considérable dégâts Anémo quant elle est complètement chargée. (124%) Sonnet des Vents célestes : Appui simple : Venti invoque une bourrasque sur la position de l’ennemi qui inflige des dégâts Anémo de zone et projette les ennemis en l’air. TdR : 15 sec. Dégâts : 276% Appui long : Venti invoque une bourrasque sur sa position qui inflige des dégâts Anémo de zone et projette les ennemis proches en l’air. L’appui long permet à Venti de voler dans les airs. Les ennemis projetés en l’air retombent lentement au sol. TdR : 15 sec. Dégâts : 380%

: Ode au Vent : Venti tire une flèche porteuse de la puissance de mille vents et de l’œil de la tempête. Ce dernier attire les objets et les ennemis en son centre et inflige des dégâts Anémo continus. L’œil de la tempête absorbe les éléments Hydro, Pyro, Cryo, et Electro avec lesquels il entre en contact ; ceux-ci lui confèrent leurs attributs, et infligent un bonus de dégâts de l’élément correspondant. TdR ; 15 sec. Dégâts (par itération) : 37.6% Dégâts par élément supplémentaire : 18.8% Durée : 8 sec.

: Venti tire une flèche porteuse de la puissance de mille vents et de l’œil de la tempête. Ce dernier attire les objets et les ennemis en son centre et inflige des dégâts Anémo continus. L’œil de la tempête absorbe les éléments Hydro, Pyro, Cryo, et Electro avec lesquels il entre en contact ; ceux-ci lui confèrent leurs attributs, et infligent un bonus de dégâts de l’élément correspondant.

Compétences passives

Embrasse des vents : L’appui long de « Sonnet des Vents célestes » génère une bourrasque ascendante qui dure 20 secondes.

: L’appui long de « Sonnet des Vents célestes » génère une bourrasque ascendante qui dure 20 secondes. Œil de la tempête : Venti récupère 15 points d’énergie élémentaire à la fin d' »Ode au Vent ». En cas d’absorption élémentaire, les personnages de l’élément correspondant récupèrent également 15 points d’énergie élémentaire.

: Venti récupère 15 points d’énergie élémentaire à la fin d' »Ode au Vent ». En cas d’absorption élémentaire, les personnages de l’élément correspondant récupèrent également 15 points d’énergie élémentaire. Chevaucheur du vent : Réduit la consommation d’endurance de tous les personnages de l’équipe de 20% lors du planage.

Constellation

Vent violent factionné : Le tir visé tire 2 flèches supplémentaires, chacune infligent 33% des dégâts de la flèche d’origine.

: Le tir visé tire 2 flèches supplémentaires, chacune infligent 33% des dégâts de la flèche d’origine. Bise de réminiscence : Sonnet des vents célestes réduit la résistance Anémo et la résistance physique des ennemis de 12% pendant 10 secondes. La résistance Anémo et la résistance physique des ennemis projetés en l’air par « Sonnet des Vents célestes » sont réduites de 12% tant qu’ils sont en l’air.

: Sonnet des vents célestes réduit la résistance Anémo et la résistance physique des ennemis de 12% pendant 10 secondes. La résistance Anémo et la résistance physique des ennemis projetés en l’air par « Sonnet des Vents célestes » sont réduites de 12% tant qu’ils sont en l’air. L’ode aux mille vent : Niveau de compétence Ode au Vent +3. Niveau max : 15.

: Niveau de compétence Ode au Vent +3. Niveau max : 15. Vent glacial de liberté : Venti inflige 25% de dégâts Anémo supplémentaire pendant 10 secondes lorsqu’il obtient un orbe ou une particule élémentaire.

: Venti inflige 25% de dégâts Anémo supplémentaire pendant 10 secondes lorsqu’il obtient un orbe ou une particule élémentaire. Concerto céleste : Niveau de compétence Sonnet des Vents céléestes +3. Niveau max : 15

: Niveau de compétence Sonnet des Vents céléestes +3. Niveau max : 15 Tempête de résistance : La résistance Anémo des ennemis touchés par « Ode au Vent » est réduite de 20%. En cas d’absorption élémentaire, leur résistance à l’élément correspondant est également réduite de 20%.

Comment jouer Venti

Un aspirateur qui fait le ménage

Venti est un excellent support en plus de faire de bons dégâts. Il peut attaquer à distance avec son arc et « Sonnet des vents célestes » ou encore se repositionner confortablement en restant appuyé sur cette dernière compétence en attaquant tous les ennemis autour de lui. Toutefois, le plus utile est indéniablement son Ode au Vent qui permet de paquer les ennemis pour tous les frapper d’un coup avec un autre personnage et ajouter un effet élémentaire dans le cyclone.

Grâce à la recharge élémentaire, il peut en plus relancer ses compétences dans un laps de temps très court (tellement que TdR ne suit parfois pas). Attention tout de même car malgré sa formidable mobilité, il devient assez fragile lorsque l’on s’attaque à du contenu de haut niveau. Restez donc à bonne distance lorsque vous l’utilisez, notamment en coopération.

Ca plane pour moi

Venti est aussi un excellent personnage d’exploration car il peut planner plus longtemps mais le plus intéressant, c’est sa compétence « Sonnet des Vents célestes » qui facilite grandement l’escalade dans de nombreuses situations.

