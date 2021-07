Attendue depuis la bêta du jeu, où elle était disponible, Ayaka arrive enfin dans Genshin Impact des mois après le lancement du jeu. L’arrivée du personnage concorde avec celle de la région d’Inazuma, même si elle n’est pas la première héroïne jouable issue de cette zone (Kazuha est arrivé juste avant). Voici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage de Kamisato Ayaka.

Présentation de Kamisato Ayaka

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Saori Hayami

: Saori Hayami Anniversaire : 28/09

: 28/09 Date d’arrivée bannière Kamisato Ayaka : mercredi 21 juillet 2021

Description officielle : « Fille du clan Kamisato de la Commission culturelle. Digne et élégante, mais aussi sage et forte. Ayaka traite tout le monde avec respect et gentillesse, ce qui lui vaut la révérence des habitants d’Inazuma. Ces derniers la surnomment « Shirasagi Himegimi » ».

Compétences Ayaka

Compétences actives

Attaque normale : Ecole de Kamisato – Sveltesse : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux lames du vent rapides

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux lames du vent rapides Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Ecole Kamisato : Fleur de glace : Ayaka invoque une fleur glacée qui projette les ennemis proches, leur infligeant des dégâts Cryo de zone.

: Ayaka invoque une fleur glacée qui projette les ennemis proches, leur infligeant des dégâts Cryo de zone. Ecole Kamisato : Sentier de givre : Ayaka consomme de l’endurance pour se déplcaer rapidement au milieu d’un brouillard de glace. Sous Sentier de givre, Ayaka peut se déplacer rapidement sur l’eau. A la fin de l’état, Elle réapparait ; deux choses se produisent alors simultanéement : Elle libère une énergie glacée qui applique aux ennemis proches l’élément Cryo Le froid se concentre sur son épée : les dégâts qu’inflige cette dernière sont momentanément convertis en dégâts Cryo.

: Ayaka consomme de l’endurance pour se déplcaer rapidement au milieu d’un brouillard de glace. Sous Sentier de givre, Ayaka peut se déplacer rapidement sur l’eau. A la fin de l’état, Elle réapparait ; deux choses se produisent alors simultanéement : Ecole Kamisato : Givre mortel : Ayaka adopte une posture magnifique pour libérer un tourbillon givré qui avance sans s’arrêter. Le tourbillon givré lacère de façon continue les ennemis qui se trouvent sur sa route, infligeant des dégâts Cryo. Le tourbillon finit par exploser, infligeant des dégâts Cryo de zone.

: Ayaka adopte une posture magnifique pour libérer un tourbillon givré qui avance sans s’arrêter.

Compétences passives

Sanctifiction de l’impur : Confère aux attaques normales et chargée d’Ayaka suivant dans les 6 secondes le lancement d’Ecole Kamisatio : Fleur de glace un bonus de 30 % de dégâts.

: Confère aux attaques normales et chargée d’Ayaka suivant dans les 6 secondes le lancement d’Ecole Kamisatio : Fleur de glace un bonus de 30 % de dégâts. Bénédiction de Kanten Senmyou : L’énergie glacée libérée à la fin du Sentier de givre d’Ecole Kamisato : Sentier de givre confère à Ayaka les effets suivants lorsqu’elle touche l’ennemi : Régénération de 10 points d’endurance ; Bonus de dgéâts Cryo de 18 % pendant 10 secondes

: L’énergie glacée libérée à la fin du Sentier de givre d’Ecole Kamisato : Sentier de givre confère à Ayaka les effets suivants lorsqu’elle touche l’ennemi : Régénération de 10 points d’endurance ; Bonus de dgéâts Cryo de 18 % pendant 10 secondes Fruits de Shinsa : 10 % de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’élévation d’arme.

Constellation

Cerise givrée : Les attaques normales et chargée d’Ayaka ont 50% de chances de réduire le temps de recharge d’Ecole Kamisato : Fleur de glace de 0,3 secondes lorsqu’elles infligent des dégâts Cryo aux ennemis. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde.

: Les attaques normales et chargée d’Ayaka ont 50% de chances de réduire le temps de recharge d’Ecole Kamisato : Fleur de glace de 0,3 secondes lorsqu’elles infligent des dégâts Cryo aux ennemis. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde. Lame de blizzard Seki : Deux petits tourbillons givrées supplémentaires sont libérés à l’activation d’Ecole Kamisato : Givre mortel ; chacun inflige 20 % des dégâts du tourbillon d’origine.

: Deux petits tourbillons givrées supplémentaires sont libérés à l’activation d’Ecole Kamisato : Givre mortel ; chacun inflige 20 % des dégâts du tourbillon d’origine. Confettis de fleuraison givrée : Niveau de compétence Ecole Kamisation : Givre mortel +3

: Niveau de compétence Ecole Kamisation : Givre mortel +3 Retour prééminent : La défense des ennemis subissant des dégâts infligés par le tourbillon givré d’Ecole Kamisato : Givre mortel est réduite de 30 % pendant 6 secondes.

: La défense des ennemis subissant des dégâts infligés par le tourbillon givré d’Ecole Kamisato : Givre mortel est réduite de 30 % pendant 6 secondes. Lune entre les nuages : Niveau de compétence Ecole Kamisato : Fleur de glace +3

: Niveau de compétence Ecole Kamisato : Fleur de glace +3 Danse de la lune : Kamisation Ayaka s’illumine d’une gracieuseté gelée toutes les 10 secondes, augmentant les dégâts infligés par son attaque chargée de 298%. Cet effet s’annule 0,5 secondes après que l’attaque chargée d’Ayaka touche un ennemi, puis le chronomètre de cette capacité démarre.

Comment jouer Ayaka ?

Ayaka est un personnage qui est très rapide et qui se base avant tout sur sa faculté à infuser ses attaques d’énergie Cryo. Son dash lui permet en effet de bénéficier d’un enchantement Cryo pendant quelques secondes, et ce sur toutes ses attaques de base, ce qui est très utile dans plusieurs équipes, notamment celles basées sur le gel.

En contrepartie, il faut utiliser ce dash très souvent en combat. Evidemment, le dash est essentiel dans Genshin Impact et on l’utilise constamment, mais puisque celui d’Ayaka est assez spécifique, similaire à celui de Mona, il est plus difficile à maitriser. Il faudra donc apprendre à bien s’en servir pour que les attaques d’Ayaka soient constamment en Cryo (sauf contre les ennemis qui résistent à ce type évidemment).

Avec qui jouer Ayaka ?

Comme on l’a précisé auparavant, Ayaka fonctionne très bien dans tous les équipes basées sur le gel, et sur toutes les équipes qui enchaînent les réactions élémentaires à vrai dire, puisqu’elle est capable d’enchaîner les dégâts Cryo avec son attaque normale. Mais étant donné que le gros de ses dégâts viendra avec son attaque ultime, il est recommandé de placer avec elle une batterie Cryo qui la rechargera, comme Diona.

Xingqiu

Ganyu

Mona

Barbara

Venti

Diona

Rosalia

Fischl

Beidou

Kequing

Kazuha

Meilleur équipement Kamisato Ayaka

Quelle arme pour Ayaka ?

Reflet de tranche-brume (5 étoiles) : L’arme 5 étoiles qui arrive en même temps que le personnage, et qui est forcément très adaptée à Ayaka.

: L’arme 5 étoiles qui arrive en même temps que le personnage, et qui est forcément très adaptée à Ayaka. Coupeur de Jade (5 étoiles) : Augmentera le taux critique d’Ayaka, ce qui permet de compenser les artefacts.

: Augmentera le taux critique d’Ayaka, ce qui permet de compenser les artefacts. Epée noire (4 étoiles) : Fonctionne aussi sur le taux critique

: Fonctionne aussi sur le taux critique Flute (4 étoiles) : Une alternative plus abordable pour la plupart des gens, qui augmentera bien l’attaque

Meilleur set pour Ayaka

Etant donné que la plupart des dégâts d’Ayaka sont basés sur les dégâts Cryo, les sets à recommandés sont évidents. On attendra tout de même d’avoir plus d’informations sur les sets qui arriveront avec la 2.0, mais pour l’instant, le meilleur set reste le suivant :

Mémoires du froid (2 ou 4 pièces) : Parfait pour optimiser tous les dégâts Cryo d’Ayaka.

(2 ou 4 pièces) : Parfait pour optimiser tous les dégâts Cryo d’Ayaka. Rideau du Gladiateur (2 pièces) : Peut venir compenser le set totale Mémoires du froid si vous souhaitez obtenir le bonus d’attaque.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% > Recharge d’énergie

: ATK% > Recharge d’énergie Coupe : Dégâts Cryo > ATK%

: Dégâts Cryo > ATK% Coiffe/Couronne : Dégâts Critiques > Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Ayaka ?

ATK% Dégâts critiques Taux critique Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Ayaka

Matériaux d’élévation Ayaka

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Ayaka :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleurs de cerisier / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleurs de cerisier / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Coeur perpétuel / 10 x Fleurs de cerisier / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Coeur perpétuel / 10 x Fleurs de cerisier / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Coeur perpétuel / 20 x Fleurs de cerisier / 12 x Garde-main kageuchi / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Coeur perpétuel / 20 x Fleurs de cerisier / 12 x Garde-main kageuchi / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Coeur perpétuel / 30 x Fleurs de cerisier / 18 x Garde-main kageuchi / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Coeur perpétuel / 30 x Fleurs de cerisier / 18 x Garde-main kageuchi / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Coeur perpétuel / 45 x Fleurs de cerisier / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Coeur perpétuel / 45 x Fleurs de cerisier / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Coeur perpétuel / 60 x Fleurs de cerisier / 24 x Garde-main célèbre / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Ayaka

Garde-main ancien / kageuchi / célèbre

Enseignement / Guide / Philosophie de l’élégance

