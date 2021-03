Le nouveau système d’escapades de Genshin Impact offre une nouvelle manière de connaitre un peu mieux les personnages du jeu. Après Barbara, nous nous attaquons à l’exorciste Chongyun. Nous vous indiquons ainsi toutes les fins et comment les débloquer.

Obtenir toutes les fins de l’escapade avec Chongyun

Il existe 6 fins différentes à obtenir avec Chongyun. Notez que vous n’êtes pas obligés de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Commencez par aller voir Chongyun au port de Liyue pour démarrer la quête. L’arbre des choix se divise en deux segments principaux, nous commencerons par le premier qui contient trois fins plus ou moins liées, puis le second pour le reste.

Bénédiction inattendue

Lorsque vous parlez avec Chongyun, il évoque plusieurs cas étranges qui pourraient impliquer des esprits. En tant qu’exorciste un peu trop crédule, il sera tenté de suivre toutes les pistes qui lui sont offertes. Grâce aux choix de dialogue, vous pourrez l’aiguiller sur l’affaire principale à traiter.

Lorsqu’il semble hésiter, vous aurez un moment le choix entre deux phrases. Choisissez la première pour partir sur le premier segment : « Ça m’a l’air un peu tiré par les cheveux, autant lui dire ».

Ensuite, une fois que vous vous dirigez vers l’enfant, un autre choix décisif apparait. Le petit garçon demande une glace qu’utilise Chongyun pour réguler son énergie positive.

Choisissez « Pourquoi ne pas lui en donner une seule ? » pour se débarrasser définitivement du petiot. Il suffit ensuite de suivre le cours de l’histoire (les choix n’ont pas vraiment d’incidence à partir de là) pour terminer sur une chasse infructueuse mais qui vous aura permis de nouer quelques liens.

Divertissements

Retournez au moment où Chongyun doit choisir entre donner une ou deux glaces au petit garçon. Cette fois-ci il vous faudra choisir « Il a aussi une petite sœur, mieux vaut lui donner les deux ». Etant donné que notre exorciste aux cheveux bleus n’a plus de glace, il vous faudra en confectionner d’autres pour lui.

Une fois devant le restaurant, le bon choix entre les trois recettes détermine l’accès à la deuxième, les autres découlent sur un échec. Choisissez la recette classique avec les fleurs de brume et de Quingxin ou la recette sucrée pour continuer la quête : « Essayons la tombaie et la pomme crépusculaire ». Il vous ensuite de lui donner une pomme crépusculaire et une tombaie.

Ces glaces ont plus de goût que celles qu’à l’habitude de manger notre compagnon. Il décide donc de retrouver les enfants pour partager ce nouveau parfum.

Après quelques événements, vous vous retrouvez à jouer à cache-cache avec eux. Chongyun se trouve en bas des escaliers juste en face de vous après avoir compté, la petite fille se cache derrière le gros arbre près du téléporteur, et enfin le petit garçon derrière le restaurant.

Par la suite, notre exorciste préparera des nouilles pour tout le monde (ayez donc un peu de viande, de la farine, et des champignons) et cela aboutira à cette deuxième fin.

Quelle chaleur !

Pour cette dernière fin du premier segment précédemment évoqué, revenez au moment où vous devez choisir les recettes de glace et prenez « Essayons le piment de Jueyun et la bave de blob ». Une fois que vous donnez les ingrédients à Chongyun, la dégustation débouchera sur une fin comique et vous obtiendrez le succès « le héros qui a du piquant ».

Adieux

Passons maintenant sur le deuxième segment qui regroupe les 3 fins restantes. Lors du dialogue où il est question du test de courage, il faut cette fois-ci choisir de ne rien dire pour que vous puissiez accompagner Chongyun là-bas : « Ça m’a l’air tiré par les cheveux, mais il a l’air tellement motivé, autant ne rien dire ».

Rendez-vous ensuite à la Pente Wuwang pour démarrer l’épreuve, mais avant cela un autre choix majeur s’offre à vous. Choisissez de ne pas faire boire la potion à Chongnyun : « Mieux vaut que je boive seul ».

Vous allez ensuite avancer en parlant à des couples et aux organisateurs du test de courage qui jouent les fantômes. Toutefois, vous trouverez un véritable esprit qui semblera avoir peur de Chongyun.

Une fois le danger écarté, choisissez de rester encore un peu pour observer le brouillard : « Tu te souviens de cette espèce de brouillard ? J’aimerais quand même voir de plus près ». Cela vous donnera accès à une option où vous pourrez dire aurevoir à la petite fille et donc la fin « Adieux ».

Un petit regret

Sur l’arbre des choix, repartez du point précédent où il fallait décider de rester ou non sur la Pente Wuwang. Choisissez cette fois-ci « En effet. Rentrons. » pour avoir accès à cette fin qui n’est pas vraiment un happy end.

Bredouille

Revenez au moment où il faut choisir de donner ou non la boisson à Chongyun et prenez cette fois-ci « Je vais boire avec toi, et si tu perds le contrôle je veillerais sur toi ». Quelques dialogues plus tard, il commencera à perdre le contrôle de son énergie positive. A partir de là choisissez « Bon, tu te reposes, moi je continue à mener l’enquête ». Cela vous amènera à la dernière fin.

Vous avez à présent débloqué toutes les bonnes fins avec notre exorciste de glace. N’hésitez pas à consulter nos guides complets pour plus d’escapades et d’autres joyeusetés.