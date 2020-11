Genshin Impact est récemment passé en version 1.1 et vous avez surement jeté un coup d’œil au système de réputation. Vous avez donc remarqué qu’il vous manquait peut-être une quête et que vous n’arriviez pas à la trouver. Notamment celle qui ne nomme « L’archon Anémo et Mondstadt ».

Comment avoir la quête L’archon Anémo et Mondstadt

Sachez qu’il vous faudra obligatoirement avoir un niveau aventure 36 au moins pour la débloquer. Car pour l’obtenir, vous devez compléter la quête histoire concernant Venti, à savoir « Perdu en un lieu sans vent ». Une fois cette dernière accomplie, retournez à la statue Archon Anémo pour parler à Grace pour déclencher la quête tant recherchée. Notez qu’elle n’est présente que de jour. Avancez donc le temps si besoin.

Il suffit ensuite de récolter des graines de pissenlit et de les lâcher sur les mains de la statue. Si vous cherchez comment obtenir des graines, nous avons également un guide pour les récolter. Pour plus de guides et d’astuces concernant Genshin Impact, n’hésitez à consulter notre section dédiée.