Death Stranding 2 : Voici ce qu’il se passe au moment de dire « Je refuse » au tout début du jeu

Nouveauté peu voire pas évoquée car relativement anecdotique dans la très grande majeure partie des cas, les réponses à choix multiples font leur apparition dans Death Stranding 2. Destinée la plupart du temps à pousser la discussion avec les preppers et responsables d’installation que l’on croise, afin d’en apprendre un peu plus sur eux ou sur les nouveaux outils qu’ils vous mettent à disposition, la fonctionnalité s’expérimente dès le début du jeu. Rapidement, un petit secret se cache au milieu des réponses possibles. On vous indique lequel et, si vous voulez vous gardez la surprise, arrêtez-vous là.