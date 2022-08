La nouvelle région de Sumeru permet aux Voyageurs et Voyageuses d’explorer de nouvelles contrées à la recherche de trésors. Et comme pour chaque région, on découvre les nouveaux collectibles à récolter pour augmenter la statue d’Archon de la zone, afin de recevoir divers bonus. La région de Sumeru n’y échappe pas, et après avoir récolté les Anémoculus, les Géoculus et les Electroculus, voici venir les Dendroculus, qui sont plus d’une centaine.

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les Dendroculus à Sumeru, zone par zone. Nous allons lister la localisation de chaque Dendroculus avec des conseils pour les atteindre et un screen de son emplacement exact sur la carte. Cette liste sera régulièrement mise à jour jusqu’à ce que la totalité des Dendroculus soit répertoriée. Chaque mise à jour sera indiquée ci-dessous afin de ne pas vous perdre, de quoi vous permettre de consulter régulièrement cette page en ne perdant pas votre progression.

Notez cependant que tous les Dendroculus ne sont pas disponibles dès la version 3.0 du jeu. Certains d’entre eux se cachent dans le désert de la région, qui ne sera accessible que dans des versions à venir. Nous mettrons évidemment ce guide à jour lorsque de nouveaux Dendroculus seront ajoutés.

Gandharva

Dendroculus 01

Emplacement : Il faut lancer la quête « La nuit étoilée », qui se trouve au pied de la statue des Sept, pour obtenir l’accessoire qui va permettre de déblayer le chemin jusqu’au Dendroculus.

Dendroculus 02

Emplacement : Depuis la statue des Sept, vous pouvez l’obtenir facilement en utilisant le grappin devant vous.

Dendroculus 03

Emplacement : Tout en haut de l’arbre qui sert de QG pour la brigade forestière, sur l’une des branches principales.

Dendroculus 04

Emplacement : Dans le creux d’un arbre qui sert de maison, au premier étage.

Dendroculus 05

Emplacement : Sous un rocher entouré de lianes. Il faut toucher le rocher avec du Dendro pour qu’il se lève (vous trouverez un tonneau explosif Dendro à côté).

Dendroculus 06

Emplacement : Sous le pont qui mène à la ville de Sumeru.

Ville de Sumeru

Dendroculus 01

Emplacement : Tout en haut, vraiment tout en haut de l’arbre géant de la ville. il faut escalader par l’Acédémie, et attendre le bout d’une branche.

Dendroculus 02

Emplacement : Laissez-vous tomber depuis la ville pour planer jusqu’à lui, ou infuser la plante-trampoline en dessous pour sauter plus haut.

Colline de Gandha

Dendroculus 01

Emplacement : Devant la cascade. Elancez-vous du haut de cette dernière et planez.

Dendroculus 02

Emplacement : Sur le sentier, vous verrez un point d’accroche pour le grappin, avec le Dendroculus juste à l’arrivée.

Dendroculus 03

Emplacement : Tout en haut de la montagne. Infusez la plante non-loin avec du Dendro pour créer un point d’accroche avec le grappin.

Dendroculus 04

Emplacement : Posé simplement près d’une petite créature tout en haut de la montagne.

Forêt de Mawtiyima

Dendroculus 01

Emplacement : Tout au-dessus d’un arbre nénuphar.

Dendroculus 02

Emplacement : Simplement posé sur le chemin qui mène à la grotte vers le boss des alentours.

Dendroculus 03

Emplacement : Niché au-dessus d’un arbre nénuphar.

Dendroculus 04

Emplacement : Au-dessus d’un arbre nénuphar. Il faut utiliser les Dendrogranums et tirer sur les trois cibles au-dessus de la bulle Dendro pour que cette dernière s’ouvre.

Dendroculus 05

Emplacement : Dans le creux d’un arbre nénuphar.

Dendroculus 06

Emplacement : Au milieu de la zone, en l’air. Elancez-vous de la montagne la plus haute à l’Est pour voler jusqu’au Dendroculus.

Dendroculus 07

Emplacement : Partez du point de téléportation indiqué et suivez le sentier. Prenez à gauche (vers le nord) quand il se sépare en deux, jusqu’à arriver dans une grotte. Il se trouve au-dessus d’un arbre.

Palais d’Alcazarzaray

Dendroculus 01

Emplacement : Tout en haut du palais, que vous pouvez escalader ou atteindre depuis la montagne au nord.

