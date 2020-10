Au cours de votre aventure dans Genshin Impact, l’une des quêtes dans la zone du Village de Mingyun concerne un esprit. Une fois activée cette quête, qui s’appelle Inspectez le Village Mingyun, vous demande de franchir plusieurs étapes avant d’arriver à son dénouement. Afin de vous guider dans sa résolution, voici les étapes à suivre.

Où inspecter dans le village de Mingyung

Premièrement, on vous indique devoir chercher dans la zone, plus précisément avec la consigne : « Inspectez le village de Mingyun ». Pour valider cette étape, dirigez-vous vers la maison en ruine qui se situe près du panneau d’affichage et de l’esprit du vieillard. Lisez les « Notes perdues » afin de passer à la suite.

Retrouver les notes

On vous demandera ensuite de retrouver les notes d’anciens mineurs dans des zones indiquées. A chaque fois il vous faudra entrer dans une mine. Cela ne devrait pas être compliqué à trouver sauf pour un où vous devrez nager dans une ouverture pour récupérer la note sur le sable. Vous retrouverez l’emplacement exact des notes sur les captures plus haut.

Retrouver le trésor

Rendez-vous enfin à l’endroit indiqué pour déterrer le trésor et valider la quête. Voilà, c’est tout, à vous les récompenses.

