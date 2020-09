Genshin Impact, le monde ouvert en free to play, se lance aujourd’hui en ce 28 septembre 2020 sur PC, PS4, iOS et Android. Afin que vous démarriez dans les meilleures conditions possibles, nous vous proposons un guide du débutant qui va vous donner les clés pour bien avancer. Nous allons également énoncer quelques erreurs à ne pas faire. Pour de nombreux conseils, nous y reviendrons en détails lors de futurs guides dédiés pour rentrer dans les détails.

Note : Ce guide est basé sur notre expérience de la bêta du jeu et il sera amené à changer lors de la sortie officielle. Nous le mettrons à jour si nécessaire.

Concentrez-vous d’abord sur les quêtes

Genshin Impact n’est pas Zelda : Breath of the Wild malgré les ressemblances évidentes. Ainsi, il est conseillé de ne pas vagabonder un peu partout en début de partie. Vous avez notamment besoin de nouveaux personnages pour résoudre des puzzles ou encore vous introduire à des notions de base comme le niveau aventure dans la ville Mondstadt. Focalisez-vous donc sur les quêtes principales et les quêtes annexes pour être bien rôdé.

Faites attention à votre jauge de stamina

Cela peut paraître bête mais on peut vite perdre de vue la jauge de stamina avant que celle-ci ne soit vide. Une grave erreur qui peut être fatale lorsque vous vous baladez dans une zone remplie d’ennemis. Dans cette fâcheuse situation, soit vous démarrez le combat avec un gros désavantage, soit la fuite deviendra compliquée. Il faut également prendre en compte cela lorsque vous escaladez ou que vous planez un peu trop haut.

Ne négligez pas la cuisine

Dans Genshin Impact, vous aurez l’occasion d’apprendre des recettes et de cuisiner si vous vous trouvez près d’un feu. Profitez-en pour concocter de nombreux plats avant de partir en expédition.

Tous ces plats vous fourniront divers bonus, qui augmenteront votre attaque, votre défense ou vos dégâts élémentaires. Mais ils pourront aussi agir sur votre stamina pour vous permettre par exemple d’atteindre des lieux qui vous seraient inaccessibles sans un bon petit plat ingurgité.

Ramassez tout ce que vous pouvez

Contrairement à d’autres Free to Play, Genshin Impact ne limite pas abusivement votre inventaire et heureusement car il y a tout un tas de collectibles à ramasser (cristaux, nourriture, ressources miliaires, loot…).

De plus, d’après notre expérience, pratiquement tout ce que vous ramassez est utile et peut être recyclé pour forger des équipements par exemple. N’ayez pas peur de manquer de place, ça ne risque pas d’arriver avant un long moment.

Ne montez pas le niveau des personnages gratuits

Genshin Impact, en plus de votre personnage principal, vous fournira plusieurs personnages gratuits au fil de l’aventure : Amber, Kaeya et Lisa. Comme on peut s’en douter, ils ne sont pas très bons et vous gâcheriez vos ressources sur eux. Montez leur niveau pour qu’ils ne soient pas trop en retard, mais débarrassez-vous d’eux dès que vous obtenez des autres personnages possédant le même type.

Toutefois, on vous conseille de garder Amber dans votre équipe si vous n’avez pas d’autres archers à disposition (usez quelques parchemins sur elle si vous n’avez vraiment pas le choix). En outre, le premier investissement que vous devez faire est sur votre avatar qui doit avoir un avoir un niveau correct en permanence au début du jeu. Plus généralement ce conseil fait lien avec le suivant qui est très important.

Donnez de l’expérience qu’à un nombre restreint de personnages

Genshin Impact est aussi un gatcha, il faudra donc obtenir la majeure partie des nouveaux combattants via des bannières d’invocation. Vous pouvez ainsi rapidement vous retrouver avec un tas de personnages à assigner dans votre équipe. L’erreur que nous avions nous-même commise durant la bêta était de monter différents personnages de manière équilibrée à cause de nos réflexes de joueurs de RPG nippon.

Il faut savoir que monter de niveau dans ce jeu ne se fait pas principalement en tuant des monstres (le gain est infime), mais en dépensant des parchemins spécifiques que vous pouvez looter un peu partout (monstres, donjons…). Le nombre de parchemin est non seulement limité, mais ils vous font également dépenser une quantité d’or incroyable. Conclusion, plutôt que d’avoir un large groupe d’un niveau moyen, focalisez-vous sur trois ou quatre personnages (5 étoiles de préférence) pour commencer dont votre avatar.

Montez également des personnages variés

Dans Genshin Impact, les éléments et les types d’arme sont importants. Le challenge augmentera progressivement et vous aurez besoin de variété dans vos aventures notamment en ce qui concerne les synergies entre les éléments. On vous conseille donc de varier les profils dans votre équipe. Si ce n’est pas possible tout de suite, économisez vos ressources au maximum en dépensant ce dont vous avez besoin pour avancer.

Concentrez-vous sur l’attaque et les dégâts en début de partie

Malgré sa grande variété de personnages, il est vivement conseillé de se focaliser sur les dégâts au début de votre aventure. Ne gaspillez pas votre temps à tester des compositions à la MMO en constituant votre équipe de DPS, Tank et soigneur.

Que ce soit dans les améliorations de personnages ou d’équipements, privilégiez les dégâts comme l’attaque ou les coups critiques. Par la suite, vous aurez une meilleure compréhension du système de combat pour y ajouter des supports qui vous conviennent.

En combat, servez-vous de la synergie des éléments

C’est un réflexe qu’on ne prend pas tout de suite, mais changer constamment de personnages en combat pour optimiser ses dégâts est primordiale dans Genshin Impact. Cela vous aide non seulement à gagner du temps en exploration, mais cela vous aidera surtout lors de défis plus corsés. Nous avons justement un guide dédié sur ces éléments qui vous explique toutes les possibilités.

Augmentez rapidement votre niveau d’aventure

Il s’agit de l’un des paramètres les plus importants du jeu. Un certain niveau d’aventure sera requis pour, par exemple, accéder à de nouvelles quêtes principales ou encore pour le mode coopération entre joueurs. Etant donné que le sujet est plutôt complexe, nous avons également sorti un guide dédié pour gagner de l’EXP d’aventure rapidement.

Lorsque vous voyez un temple des sept ou un point de téléportation sur votre carte, débloquez-le immédiatement

Lorsque vous vous baladez pour faire vos quêtes ou pour atteindre un donjon et que vous voyez non loin un point de téléportation ou une statue des sept (via une icône), dirigez-vous à l’endroit indiqué pour le débloquer. Plus vous en avez, et plus vos déplacements sur la carte seront fluides car ils font office de « voyage rapide ».

L’univers de Genshin Impact est assez immense et il est souvent laborieux de devoir escaladez la même montagne cinquante fois pour atteindre un endroit précis. Commencez donc tout de suite à construire votre réseau pour vous déplacer efficacement et gagner du temps.

Vous voilà maintenant paré pour explorer ce monde coloré et plein de surprises. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch et probablement sur PS5 d’après notre récente interview avec les développeurs de miHoYo. Vous pouvez également retrouver tous nos autres guides et astuces sur notre site.