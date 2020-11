Si vous venez de (re)lancer Genshin Impact suite à la mise à jour 1.1, vous avez probablement remarqué l’arrivée de nouveautés. Parmi celles-ci, on retrouve le système de réputation, toute nouvelle fonctionnalité. Si vous avez commencé les quêtes, vous remarquerez qu’il vous manque peut-être Poème pour la cité. On vous explique son emplacement et où la débloquer.

Où se situe la quête Poème pour la cité ?

Contrairement à la majorité des nouvelles quêtes secondaires qui sont apparues avec cette mise à jour, celle-ci ne démarre pas au Port de Liyue. Il faut se rendre à l’Auberge Wangshu et parler à Qingzhou. Celui-ci est tout en bas, donc il faut descendre à partir du point de téléportation.

En effet, Qingzhou cherche l’inspiration et vous devrez vous rendre dans différents endroits. Le reste de la quête est relativement simple puisque la suite vous demandera de partir, respectivement :

Au Port de Liyue, au niveau des docks. Approchez-vous des chiens

Près du Cottage Bubu, de l’autre côté du Port du Liyue

Terrasse Yujing, au haut de la cité et parler à deux personnages : Hao et Fan Er’ye

Une fois que c’est fait, vous n’avez qu’à revenir à l’Auberge et parler à Qingzhou pour finaliser la quête. Si vous souhaitez d’autres astuces ou guides sur la 1.1, rendez-vous sur notre soluce de Genshin Impact.