Le gameplay de Genshin Impact est très orienté action avec un style à la Tales of où vos personnages possèdent plusieurs compétences. Ces mêmes-personnages possèdent aussi des éléments qui ont une forte incidence dans les combats. Etant donné que vous pouvez changer de personnage à volonté lors d’un affrontement, il est possible de combiner ces éléments pour obtenir des effets variés.

Ainsi, pour s’en sortir sur le long terme, mieux vaut apprendre très vite à tirer parti de ces synergies et de ne pas user le même personnage constamment. Voici donc un guide qui va vous expliquer les subtilités de ces éléments.

La liste des éléments

Il existe 7 éléments en tout dans le monde de Genshin Impact, chaque région correspond d’ailleurs à l’une d’entre elle dont la première où vous démarrez votre aventure avec pour épicentre la ville de Monstadt.

Anemo est un élément utilisant la puissance du vent.

Geo est un élément utilisant la puissance de la terre.

Cryo est un élément utilisant la puissance de la glace.

Dendro est un élément utilisant la puissance de la nature.

Hydro est un élément utilisant la puissance de l'eau.

Pyro est un élément utilisant la puissance du feu.

Electro est un élément utilisant la puissance de la foudre.

Les effets de statut

Lorsque vos personnages, les ennemis, et même les objets entrent en contact avec l’un des éléments cela engendrera parfois un effet particulier. A noter que les éléments Dendro, Electro, Geo et Anemo ne sont pas directement concernés et ne provoqueront aucun effet négatif à eux seul. L’icône de l’élément est indiquée au-dessus de la cible quand celle-ci est affectée.

La cible sera mouillée si elle entre en contact avec l’eau que ce soit par une attaque Hydro, la nage, et même la pluie. Elle sera ainsi sensible à l’électrocution.

Les attaques Pyro infliges et des dégâts de brûlure en continu.

Les attaques Cryo réduisent la vitesse de déplacement.

Les réactions élémentaires

Pour utiliser efficacement les éléments en combat, il faut constamment combiner leurs effets afin d’obtenir des synergies non négligeables. Vous pouvez d’ailleurs composer votre en fonction des réactions que vous voulez obtenir. Voice la liste complète ci-dessous :

+ ou ou ou : Utiliser une compétence Anemo (comme la tornade qui vous est introduit en tout début de jeu) sur une cible ou un objet affecté par Pyro, Electro, Cryo ou Hydro permet d’étendre l’élément visé .

+ ou + : Utiliser une attaque Pyro sur une cible affectée par Electro, et inversement, entraine une Surcharge qui créer des dégâts de zone Pyro. En outre, cela permet de détruire efficacement les boucliers Géo.

+ ou + : Utiliser une attaque Cryo sur une cible affectée par Electro, et inversement, entraine une Supraconduction qui créer des dégât de zone Cryo et diminue sa défense.

+ ou + : Utiliser une attaque Electro sur une cible affectée par Hydro, et inversement, entraine une Electrocution qui créer des dégâts Electro pouvant même se propager à d'autres ennemis proches.

+ : Utiliser une attaque Pyro sur une cible affectée par Dendro inflige des dégâts de brûlure en continu (l'effet est plus puissant que l'effet de statut énoncé plus haut).

+ : Utiliser une attaque Cryo sur une cible affectée par Hydro la gèle pendant une courte durée et celle-ci est incapable de bouger.

+ + Une attaque puissante : Une fois la cible gelé, il est possible de la briser avec une attaque puissante. Les attaques avec des claymores (comme Dilluc) ou des compétences Geo (Noelle ou votre avatar avec l'élément Geo) par exemple.

+ ou + : Utiliser une attaque Pyro sur une cible affectée par Cryo, et inversement, entraine La Fonte . Cela retire les éléments de la cible mais augmente considérablement les dégâts infligés par des attaques Pyro et Cryo.

+ ou + : Utiliser une attaque Hydro sur une cible affectée par Pyro, et inversement, entraine une Evaporation . Cela retire les éléments de la cible mais augmente considérablement les dégâts infligés par des attaques Pyro et Hydro.

+ ou + : Utiliser une attaque Hydro sur une cible affectée par Pyro, et inversement, entraine une . Cela retire les éléments de la cible mais augmente considérablement les dégâts infligés par des attaques Pyro et Hydro. + ou ou ou : Utiliser une attaque Geo lorsque l’on est affecté par un élément Pyro, Hydro, Electro ou Cryo entraine une Cristallisation. Celui réduira les dégâts causés par le type en question. Cela permet également de faire apparaître des cristaux qui, une fois ramassés, octroient un bouclier qui absorbera des dégâts jusqu’à ce qu’il se brise (le bouclier réduit les dégâts plus efficacement selon le type de cristal ramassé).

Les résonnances élémentaires

Lorsque vous composez votre équipe, la combinaison des éléments de vos personnages vous donne accès à de nombreux bonus passifs. Sachant que vous ne pouvez avoir que 4 personnages en même temps, voici les combinaisons possibles :

4 éléments différents : Avoir une équipe équilibrée avec 4 éléments différents (quels qu'ils soient) vous donnera un bonus de 15% de résistance élémentaire pour chaque élément .

+ : Avoir deux personnages Anemo dans son équipe active le bonus Vents de la Célérité qui baisse la consommation d'endurance de 15%, augmenter la vitesse de déplacement de 10% et réduit les cooldown de compétences de 5%.

+ : Avoir deux personnages Electro dans son équipe active le bonus Tonnerre Puissant qui réduit de 40% la durée de l'effet de statut Hydro. Supraconduction, Surcharge, et Electrocution ont 50% de chance de drop une particule élémentaire Electro.

+ : Avoir deux personnages Hydro dans son équipe active le bonus Eau Salvatrice qui réduit de 40% la durée de l'effet de statut Pyro et augmente les soins de 30%.

+ : Avoir deux personnages Pyro dans son équipe active le bonus Flammes de la ferveur qui réduit de 40% la durée de l'effet de statut Cryo et augmenter l'attaque de 25%.

+ : Avoir deux personnages Cryo dans son équipe active le bonus Gel Pulvérisateur qui réduit de 40% la durée de l'effet de statut Electro et augmenter le taux de coups critique contre les ennemis gelés ou affecté par Pyro de 15%.

+ : Avoir deux personnages Cryo dans son équipe active le bonus Roc Inamovible qui augmente la résistance aux interruptions et les dégâts de 15% lorsqu'un bouclier Géo est actif.

Maintenant vous savez tout sur les éléments et leurs importances.