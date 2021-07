La mise à jour 2.0 de Genshin Impact apporte avec elle une toute nouvelle zone à explorer, mais il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir poser le pied à terre sur les îles d’Inazuma. Avant de pouvoir découvrir cette région, il faudra remplir au préalable certains objectifs. Voici comment accéder à la région d’Inazuma dans Genshin Impact.

Quelles sont les conditions nécessaires pour aller à Inazuma ?

Tout d’abord, le premier impératif est d’avoir atteint le niveau 30 d’aventure. Avant cela, il ne sera pas possible d’accéder à cette nouvelle région, même si vous possédez des personnages en lien avec cette dernière (comme Ayaka, ce qui est donc problématique pour ses matériaux d’élévation). Pour augmenter votre niveau d’aventure rapidement, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié.

Ensuite, il faudra avoir accompli la quête d’Archons Chapitre II – Acte 1 « Divinité impitoyable et euthymie éternelle ». Pour accéder à cette quête, il faudra avoir terminé les quêtes d’Archons du Chapitre I, qui demandent pourtant pour certaines un niveau d’aventure plus élevé. Rassurez-vous, dès la mise à jour 2.0, le niveau d’aventure pour accéder à ces quêtes sera baissé en dessous de 30. Une fois le Chapitre I terminé, il faudra alors accomplir la quête Prologue du Chapitre II en compagnie de Kazuha et Beidou.

Dès lors, il sera possible de visiter Inazuma, mais pas totalement. La mise à jour 2.0 de Genshin Impact ne met en place que trois îles parmi les six qui composent Inazuma, à savoir « Narukami », « Kannazuka » et « Yashiori ». Les autres îles arriveront via les prochaines mises à jour. Et petit rappel, il ne sera pas possible de voyager jusqu’à Inazuma en créant un grand pont de glace, désolé.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.