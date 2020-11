Avec l’arrivée de la version 1.1 de Genshin Impact, Tartaglia est devenu l’un des personnages jouables du jeu. Alors, que vaut ce personnage, et doit-il être invoqué ? On fait le point sur toutes ses caractéristiques et aptitudes.

Présentation de Tartaglia

Tartaglia est un nouveau personnage introduit dans la mise à jour 1.1. Il fait partie des onze exécuteurs des Fatui.

Rareté : ★★★★★

Élément : Hydro (Eau)

Arme : Arc

Seiyū : Ryōhei Kimura

Anniversaire : 20/07

Description officielle : « Tartaglia est un combattant imprévisible venant des terres enneigées de Snezhnaya. Rien ne sert d’essayer de deviner ses intentions ou ses objectifs. Mieux vaut juste se souvenir d’une chose : sous un aspect parfois encore puéril se cache la volonté indomptable d’un guerrier. »

Comment débloquer Tartaglia ?

Tartaglia est l’un des nouveaux personnages de la version 1.1. Il s’agit d’un personnage 5 étoiles qu’il faut invoquer via des vœux. Il dispose de sa propre bannière, Adieux au nord, dans lequel il est le personnage 5 étoiles star, avec un pourcentage plus élevé. Cette bannière n’est accessible que jusqu’au 1er décembre.

Compétences de Tartaglia

Compétences actives

Attaque normale (Taille du torrent) : Enchaîne jusqu’à 6 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 6 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Hydro, infligeant des dégâts Hydro quand elle est complétement chargée et qu’elle touche ; elle inflige également aux ennemis touchés l’effet Contre-courant.

: Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Hydro, infligeant des dégâts Hydro quand elle est complétement chargée et qu’elle touche ; elle inflige également aux ennemis touchés l’effet Contre-courant. Contre-courant : Les ennemis affectés par cet effet subissent l’un des types de dégâts Hydro de zone suivants lorsque Tartaglia attaque : les dégâts infligés par ces effets comptent comme les dégâts d’une attaque normale. Flash : Les tirs visés complètement chargés touchant les ennemis affectés par Contre-courant infligent des dégâts de zone consécutifs, et peut être déclenché toutes les 0,7 secondes. Eclat : Vaincre un ennemi affecté par Contre-courant provoque une onde qui inflige l’effet de Contre-courant aux ennemis proches.

: Les ennemis affectés par cet effet subissent l’un des types de dégâts Hydro de zone suivants lorsque Tartaglia attaque : les dégâts infligés par ces effets comptent comme les dégâts d’une attaque normale. Posture du démon (Marée déchaînée) : Tartaglia libère une arme exploitant la puissance de l’eau et inflige des dégâts Hydro aux ennemis proches ; Tartaglia entre en état de mêlée. En état de mêlée, les attaques normales et chargée de Tartaglia changent. Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 6 entailles Hydro consécutives. Attaque chargée : Exécute une frappe croisée rapide et inflige des dégâts Hydro ; cette attaque consomme de l’endurance. Contre-courant (Entaille) : Les attaques de mêlée appliquent à nouveau l’effet Contre-courant lorsqu’elles touchent un ennemi affecté par Contre-courant. Ceci inflige des dégâts Hydro de zone. Les dégâts infligés par Contre-courant : Entaille comptent comme des dégâts de compétences élémentaires. Contre-courant : Entaille peut être déclenché toutes les 1,5 secondes.

: Tartaglia libère une arme exploitant la puissance de l’eau et inflige des dégâts Hydro aux ennemis proches ; Tartaglia entre en état de mêlée. En état de mêlée, les attaques normales et chargée de Tartaglia changent. Ravage (Oblitération) : Tartaglia effectue différentes attaques selon l’état dans lequel il se trouve : Etat à distance – Éclair de balle maléfique : Tire rapidement devant lui une flèche gorgée de magie Hydro, qui inflige des dégâts Hydro de zone ainsi que l’effet Contre-courant aux ennemis en face. Restaure une partie de l’énergie élémentaire à la fin de l’attaque. Etat de mêlée – Lumière d’élimination : Exécute une large entaille circulaire, qui inflige d’importants dégâts Hydro à tous les ennemis proches et peut générer l’effet Torrent. Contre-courant (Torrent) : Lorsqu’elle touche un ennemi affecté par Contre-courant, Lumière d’élimination consomme cet effet et inflige des dégâts Hydro de zone. Les dégâts infligés par Contre-courant : Torrent comptent comme les dégâts d’un enchainement élémentaire.

: Tartaglia effectue différentes attaques selon l’état dans lequel il se trouve :

Compétences passives

Fin infinie : L’effet Contre-courant est prolongé de 8 secondes.

: L’effet Contre-courant est prolongé de 8 secondes. Epée hydromorphe : Les ennemis subissant des coups critiques lors d’attaques normales et chargées sont aussi affectés par l’effet Contre-courant tant que l’état de mêlée de Posture du démon – Marée déchaînée est actif.

: Les ennemis subissant des coups critiques lors d’attaques normales et chargées sont aussi affectés par l’effet Contre-courant tant que l’état de mêlée de Posture du démon – Marée déchaînée est actif. Maitrise de l’armement : Augmente le niveau des attaques normales des personnages de votre équipe de 1.

Constellation

Posture du démon – Vague au calme : Réduit le temps de chargement de Posture du démon : Marée déchaînée de 20%.

: Réduit le temps de chargement de Posture du démon : Marée déchaînée de 20%. Posture du démon – Courant souterrain : Vaincre un ennemi affecté par Contre-courant peut restaurer 4 points d’énergie élémentaire de Tartaglia.

: Vaincre un ennemi affecté par Contre-courant peut restaurer 4 points d’énergie élémentaire de Tartaglia. Chaos de l’abîme – Vortex d’agitation : Niveau de compétence Posture du démon : Marée déchaînée +3.

: Niveau de compétence Posture du démon : Marée déchaînée +3. Chaos de l’abîme – Fleur de l’eau : Lorsque Tartaglia est dans l’état de mêlée de Posture du démon : Marée déchaînée, un Contre-courant : Entaille est déclenché contre les ennemis affectés par l’effet Contre-courant toutes les 4 secondes ; sinon, il déclenche un Contre-courant : Flash. Les Contre-courant Flash et Entaille déclenchés par cette constellation ne sont pas influencés par les intervalles de déclenchement de ces deux effets et n’affectent pas leur propre intervalle de déclenchement.

: Lorsque Tartaglia est dans l’état de mêlée de Posture du démon : Marée déchaînée, un Contre-courant : Entaille est déclenché contre les ennemis affectés par l’effet Contre-courant toutes les 4 secondes ; sinon, il déclenche un Contre-courant : Flash. Les Contre-courant Flash et Entaille déclenchés par cette constellation ne sont pas influencés par les intervalles de déclenchement de ces deux effets et n’affectent pas leur propre intervalle de déclenchement. Ravage – Lame sans forme : Niveau de compétence Ravage : Oblitération +3.

: Niveau de compétence Ravage : Oblitération +3. Ravage – Annihilation : En état de mêlée, l’activation de Ravage : Oblitération supprime le temps de rechargement de Posture du démon : Marée déchaînée. Cet effet se produit après le retour à l’état de distance.

Comment jouer Tartaglia

Un excellent combattant polyvalent

Vous vous en doutez, la plus grande force de Tartaglia réside dans sa capacité à pouvoir se battre aussi bien à distance qu’au corps à corps. Ses différentes postures lui confèrent une adaptabilité à toute épreuve, afin de faire face à n’importe quelle situation.

En utilisant convenablement les effets de Contre-courant, il est possible de faire de très grands dégâts, tout comme il est possible d’effectuer des enchaînements élémentaires assez simplement.

Façonné pour le combat et rien d’autre

Malheureusement, Tartaglia ne semble être forgé que pour le combat, comme le montrent ses capacités passives. En donjon ou contre des boss, il peut alors faire des merveilles, surtout s’il booste votre équipe avec sa dernière aptitude, et il est un DPS de choix, notamment combiné avec un personnage Cryo.

En dehors de cela, il ne semble pas très utile en exploration, hormis pour son arc, mais étant donné que l’élément Hydro n’est que très peu utilisé durant les énigmes environnementales, on se passera facilement de lui.

Meilleur équipement pour Tartaglia

Quelle arme prendre ?

Tartaglia étant un archer DPS, il faudra donc s’axer sur un arc qui tape. Bien qu’il soit très bon en soutien, il peut très bien devenir votre combattant principal et être une bonne alternative à Diluc en Hydro. Voici ce que l’on peut vous conseiller en arme :

Arc Rouillé (4★) – en premier choix – qui augmente les dégâts d’attaque normale de 40/50/60/70/80% et diminue les dégâts de tir visé de 8/9/10/11/12%

(4★) – en premier choix – qui augmente les dégâts d’attaque normale de 40/50/60/70/80% et diminue les dégâts de tir visé de 8/9/10/11/12% Dernière corde (4★) – en second choix – qui augmente les dégâts élémentaires (basique et compétences) de 24/30/36/42/48%

Evidemment, si vous avez la chance d’avoir un arc 5★ comme les Ailes de la Voûte d’Azur ou l’Arc d’Amos, allez-y.

Quel set d’artefacts pour Tartaglia ?

Il s’agit d’un combattant qui utilise ses compétences élémentaires Hydro. On conseille donc :

Set Aube de l’Orchestre : (2) Maîtrise élémentaire +80 (4) Augmente les dégâts des attaques chargées de 35% si le personnage utilise un arc ou un catalyseur

: (2) Maîtrise élémentaire +80 (4) Augmente les dégâts des attaques chargées de 35% si le personnage utilise un arc ou un catalyseur Set Ancien Rituel Royal : (2) Augmente les dégâts infligés par les dégâts élémentaires de 20% (4) Augmente l’attaque de tous les personnages de l’équipe de 20% pendant 12 sec. après un déchaînement élémentaire

Vous pouvez également mixer les deux si vous le souhaitez. A noter qu’il est préférable d’augmenter ses dégâts plutôt qu’une autre statistique.

D’autres guides vous attendent dans notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez également retrouver d’autres guides de personnages.