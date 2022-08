La région de Sumeru cache de nombreux mystères, et surtout pas mal de récompenses à obtenir. La région d’Inazuma avait permis de donner une vraie utilité aux sceaux Electro que l’on ramassait un peu partout, et on se demandait si un système similaire serait introduit à Sumeru. C’est bien le cas avec l’Arbre des rêves, cependant, ce dernier est plutôt bien caché. Voici comment débloquer l’Arbre des rêves dans Genshin Impact.

Comment avoir accès à l’Arbre des rêves à Sumeru ?

L’arbre des rêves nécessite d’accomplir un long chemin avant de le trouver. Il faut tout d’abord passer par la série de quêtes « Aranyaka – Rencontre dans la forêt ».

Cette quête n’est pas difficile, mais elle est très, très longue, avec beaucoup de dialogues, donc armez-vous de patience. Vous pourrez la commencer au sud de la ville de Sumeru, en partant à la rescousse d’une guerrière attaquée sur le chemin.

Une fois cette série de quêtes terminée, une autre s’offre à vous avec « Pépinière dans un rêve ». Là encore, c’est plutôt long, et vous devrez attendre d’avoir parlé au PNJ Arama pour obtenir l’accès à une autre quête, bien plus brève, « Arbre et rêve ».

Cette quête vous entrainera juste sur le côté de la maison où vous vous trouvez, au nord de Sumeru, jusqu’à trouver l’Arbre des rêves.

Ce dernier a un fonctionnement similaire au Cerisier sacré, avec des sceaux Dendro à donner pour avoir des récompenses, si ce n’est qu’il en faudra beaucoup ici entre chaque palier (35 sceaux).

L’accès à cette mécanique n’est donc pas bien compliqué, mais surtout très long, et il est facile de passer à côté, alors que cet arbre offre de jolies récompenses.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.