Disponible en free-to-play sur PC, PS4, smartphones et prochainement Switch, Genshin Impact dispose de son lot de succès à réaliser au cours de l’aventure. Ces derniers sont extrêmement nombreux et vous permettent d’obtenir notamment des primo-gemmes. Certains d’entre eux sont lié à des trophées à obtenir sur votre PlayStation 4. Ici, on vous dit comment faire pour réaliser « Chouchou de l’Archon Anémo – Asseyez-vous sur les mains de la statue de l’Archon Anémo à Mondstadt »

Où se situe la statut de l’Archon Anémo ?

Pour être honnête, ce succès est très simple et l’astuce tout bête : il faut juste savoir où aller. Mais où se situe l’emplacement ? Où faut-il aller ? C’est facile, la statue de l’Archon Anémo se situe à Mondstadt, la première grande cité. Celle-ci est la grande représentation devant la cathédrale. Impossible à louper ! Vous pouvez y aller par exemple en utilisant le point de téléportation pas très loin.

Comment s’asseoir sur la statut de l’Archon Anémo ?

Il va falloir escalader cette statue pour arriver jusqu’à ses mains. Logique, c’est l’intitulé du succès. Pour cela, partez de sa cape comme sur la capture d’écran plus haut et montez à partir de là. Vous aurez largement assez d’endurance pour tout faire. Une fois au niveau de ses bras, plus besoin de faire grimpette.

Quand c’est fait, rapprochez-vous de ses mains. Impossible de s’asseoir ? Le message ne s’affiche pas ? C’est simple, vous n’êtes pas assez au bord. Mettez-vous le plus possible à la limite de ses doigts, et faites le par accoup pour ne pas tomber. Une fois au bord, le message s’affiche et vous n’avez qu’à valider l’action.

Cela vous permettra d’obtenir le trophée sur console mais également le succès dans votre journal. La récompense est de 5 primo-gemmes. Si vous cherchez d’autres astuces, consultez donc notre guide complet de Genshin Impact. On vous parle notamment des monnaies et comment invoquer des personnages.