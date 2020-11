Lorsque vous explorez Genshin Impact, et quand vous arrivez à Liyue, vous avez peut-être remarqué qu’un PNJ veut vous mettre à l’épreuve. Dandy, c’est son nom, et elle fait partie de la guilde des aventuriers. Elle vous demandera alors de réussir des défis d’escalade. On vous dit tout sur le sujet.

Comment réussir les défis d’escalade ?

Les défis d’escalade sont des épreuves qui vous demandent adresse et agilité. Il s’agit de défi où vous devez partir d’un point A et arriver à un point B en un minimum de temps. Si le premier palier est souvent abordable, Dandy vous demandera de réaliser trois fois le défis, avec des timings de plus en plus serrés.

Pas de mystère, pour réussir, il faut recommencer, encore et encore, jusqu’à ce que vous ayez pris le coup de main. Bien sûr, il y a parfois des astuces, selon l’emplacement, donc ne tardons plus, et voici la localisation exacte de tous les défis d’escalade à réaliser dans Genshin Impact. A noter que chaque défi vous permet d’avoir des coffres précieux.

Où sont tous les défis d’escalade ?

Auberge Wangshu

En bas de l’Auberge. Dandy vous demandera alors d’escalader l’arbre et d’arriver quasiment au sommet. Petite astuce : si vous avez terminé les quêtes journalières de l’homme bâtisseur qui demande des planches pour réparer l’escalier, alors l’épreuve sera particulièrement simple. Il vous suffira d’emprunter l’escalier.

Temps nécessaire :

120 secondes

110 secondes

100 secondes

Village de Qingce

Se situe dans les terrasses, au nord du Village, sur une petite montagne. Pour celui-ci, les deux premières étapes sont simples et vous familiarisent avec le parcours. La dernière est un peu plus corsée. Cependant, en jouant sur les accélérateurs, cela devrait le faire.

Temps nécessaire :

100 secondes

90 secondes

60 secondes

Village Mingyun

Se situe en contrebas, à côté de la statut des sept. Si la première épreuve est simple, les deux dernières sont plus retors. Notamment la dernière : utilisez les premiers cercles puis lâchez vous pour atteindre ceux en contrebas. Une fois pile au-dessus de l’objectif, utilisez une attaque descendante.

Temps nécessaire :

31 secondes

26 secondes

23 secondes

Nord du Mont Aozang

Tout proche du sanctuaire de Liyue qui se situe justement dans les îles. Pas de secret, il faudra apprendre le parcours par cœur.

Temps nécessaire :

40 secondes

55 secondes

45 secondes

Voilà, vous voici rodé à l’escalade et au vol plané. Pour d’autres astuces, consulter notre guide complet ou encore notre récente tier list des personnages de Genshin Impact.