Le système de réputation est l’une des nouveautés majeures de la version 1.1 de Genshin Impact. Il permet d’obtenir de nouvelles récompenses comme les Pierres de résonnance Anémoculus et Géoculus, ou encore des planeurs inédits. Voici en quoi il consiste.

Comment débloquer le système de réputation ?

Pour avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité, il faudra tout d’abord atteindre le niveau 25 d’aventure. Ensuite, il sera nécessaire d’avoir terminé les quêtes « Prologue – Acte 1 : Le Voyageur qui attrapa le vent » pour débloquer le système de réputation de Mondstadt, et « Chapitre I – Acte 2 : Adieu à l’Exuvia » pour celui de Liyue.

Où se trouve Hertha ?

Hertha se situe dans la Cité de Mondstadt, en bas des escaliers sur votre gauche quand vous prenez le point de téléportation le plus proche de l’entrée de la Cité, proche de la Porte.

Récompenses Mondstadt

Niveau 1 : Recette : Ragoût de pommes du Nord

Niveau 2 : Plan « Instructions : Pierre de résonance Anémoculus » + Exploration minière à Mondstadt

Niveau 3 : Plan « Fiole Attrape-vent »

Niveau 4 : Nouveau thème « Célébrité » + Recette « Sandwich de l’aventurier » + Réductions chez les marchands

Niveau 5 : Plan : « Poche Nutritive V30 »

Niveau 6 : Plan : « Détecteur de trésors Anémo » + Plan « Instructions : Téléporteur de poche »

Niveau 7 : Nouveau thème « Voeux » + Recette « Tourte de lune »

Niveau 8 : Ailes du Firmament (Planeur)

Où se trouve Mme Yu ?

Mme Yu se trouve en contrebas, derrière la Guilde des Aventuriers dans le Port de Liyue.

Récompenses Liyue

Niveau 1 : Recette « Boulettes de crevettes dorées »

Niveau 2 : Plan « Instructions : Pierre de résonnance Géoculus » + Exploration minière à Liyue débloquée

Niveau 3 : Plan « Instructions : Résine condensée »

Niveau 4 : Nouveau thème « Navires » + Recette « Beignet de lotus » + Réductions chez les marchands de Liyue

Niveau 5 : Plan « Chaudron d’adepte »

Niveau 6 : Plan « Détecteur de trésors Géo »

Niveau 7 : Nouveau thème « Dans les nuages » + Recette « Viande façon Dubhe »

Niveau 8 : Ailes du vol d’or (Planeur)

Comment fonctionnent les Primes ?

Pour augmenter votre niveau de réputation, vous pourrez vous prendre pour un chasseur de primes avec la possibilité de traquer 3 ennemis par semaine.

Pour cela, allez parler à Hertha et Mme Yue pour avoir accès au tableau des primes. Vous aurez le choix entre trois monstres, plus ou moins difficiles à battre avec des récompenses différentes. Notez que vous ne pouvez suivre qu’une seule prime à chaque fois.

Une fois votre prime sélectionnée, votre carte vous indiquera la zone où réside le monstre. Sur place, vous devrez récolter des indices en cherchant tout autour de vous grâce à la vue élémentaire. En récoltant assez d’indices, le monstre fera son apparition. Retournez voir Hertha et Mme Yue pour obtenir votre récompense une fois le combat terminé.

Comment fonctionnent les requêtes ?

Toujours pour augmenter votre niveau de réputation, vous aurez accès à des requêtes qu’il faudra effectuer pour les habitants de chaque ville. Notez ici qu’il n’est possible d’en faire que trois par semaine, comme les primes, et que cela comprend les deux villes (vous n’aurez que trois quêtes en tout, et non pas trois par ville).

Ces requêtes sont pour la plupart assez simplistes, et reprennent le schéma des quêtes de MMO, avec une certaine quantité d’objets à ramener à différents PNJ.

N'hésitez pas à suivre notre guide des emplacements des ressources si vous ne savez pas où récolter certains matériaux.